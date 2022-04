Un conseiller municipal de Calgary sous le coup d’une enquête policière

Le conseiller du Quartier 9 affirme sur Twitter qu'il promenait son chien quand ils ont failli se faire renverser par un automobiliste qui ne se serait pas arrêté comme il fallait au panneau d'arrêt.

M. Carra ajoute qu'il a dû extirper l'animal piégé sous la voiture. Au même moment, poursuit-il, le conducteur, qui aurait admis ne l'avoir pas vu, ainsi qu'un autre occupant, seraient descendus du véhicule. Ils auraient alors commencé à l'agresser verbalement, puis physiquement.

J'ai dû me défendre de l'agression du mieux que j'ai pu , déclare le conseiller municipal.

L'identité du conducteur et de la personne qui l'acompagnait n'est pas connue et il n'y a pas non plus, à l'heure actuelle, de témoignage public de leur part au sujet de cette affaire.

Cependant, la police de Calgary a confirmé lundi qu'elle avait été saisie pour enquêter sur un incident de rage au volant dans le quartier Bridgeland et qu'un véhicule avait été endommagé.

En attendant les conclusions de l'enquête, Gian-Carlo Carra suspend de son propre chef sa participation au conseil de la Commission de police de Calgary dont le rôle est de superviser les forces de police de la Ville.

Par conséquent, Gian-Carlo Carra ne participera à aucune réunion ni ne pourra accéder à aucune information confidentielle de la commission tant que l'affaire ne sera pas résolue , dit la commission.

Pour sa part, la mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, a déclaré qu'elle attendrait de voir avant de décider d'un éventuel remplacement de Gian-Carlo Carra à la Commission de police.

Dans sa déclaration, le conseiller municipal a affirmé que c'est à travers les médias qu'il a appris qu'il faisait l'objet d'une enquête policière.

Avec les informations de Jade Markus, Kylee Pedersen et Scott Dippel