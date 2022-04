Un Torontois aurait tué deux hommes « au hasard »

Un Torontois propriétaire de plusieurs armes à feu fait face à des accusations de meurtres « non provoqués ». Il aurait tué Kartik Vasudev, 21 ans, et Elijah Eleazar Mahepath, 35 ans, « absolument au hasard », selon les policiers.

Richard Jonathan Edwin, 39 ans, a été arrêté. Il fait face à deux chefs d'accusation de meurtre au premier degré.

Selon les policiers, M. Edwin a été arrêté dimanche soir. Ils affirment qu’il avait plusieurs armes à feu chargées à portée de main au moment de son arrestation.

Toute mort est tragique, mais ces hommes étaient complètement innocents, et leurs meurtres étaient des actes de violence absolument aléatoires , a déclaré mardi à la presse le chef du Service de police de Toronto, James Ramer.

M. Vasudev, un étudiant étranger de 21 ans originaire de l'Inde, a été abattu à la station de métro Sherbourne le 7 avril vers 17 h.

Deux jours plus tard, M. Mahepath a été tué par balles près de l'intersection des rues Dundas Est et George, à l'est de la rue Jarvis, peu avant 19 h. Il est mort à l'hôpital quelques heures plus tard.

Selon les policiers, il s’agit de parfaits inconnus . M. Ramer a également déclaré que les victimes ne se connaissaient pas.

M. Edwin n'a pas de casier judiciaire et était en possession légale de ses armes, selon les policiers.

James Ramer, chef de la police de Toronto. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Chris Young

M. Ramer a déclaré croire que d'autres meurtres auraient pu avoir lieu si le suspect n'avait pas été arrêté.

Il avait un arsenal à la maison , a déclaré M. Ramer.

Terry Browne, de la police de Toronto, affirme ne pas savoir si le fait que les deux victimes soient des personnes de couleur ait eu une incidence.

Nous ne disposons tout simplement pas de cette information , a-t-il déclaré. Mais certainement, d'après ce que nous avons vu, toute interaction avec le tireur et les victimes a été très, très rapide et brève, et nous ne pouvons pas dire avec certitude si, en fait, il aurait été en mesure de voir leur ethnicité.

MM. Vasudev et Mahepath sont les 19e et 20e homicides de l'année dans la ville.

Des voisins racontent l’arrestation

Sur la base de la nature des infractions , M. Browne a déclaré que la police a pu relier les deux homicides l'un à l'autre très rapidement .

Selon M. Ramer, un effort maximal a été lancé pour retrouver le suspect, avec l'aide du groupe d'intervention d'urgence de la police de Toronto. M. Edwin a été retrouvé et arrêté dans un immeuble situé près de la rue Bloor Ouest et de l'avenue Spadina, dimanche soir.

Les enquêteurs disent avoir saisi plusieurs armes à feu, dont des armes de poing, des fusils, des chargeurs et d'autres munitions.

Les voisins de M. Edwin se disent choqués des circonstances.

Il avait l'air d'être un type sympa, je lui parlais et il me [saluait toujours] , a déclaré Benjamin Hannah, qui vit dans le même immeuble que M. Edwin.

M. Hannah travaillait près de sa fenêtre lorsque l'arrestation a eu lieu, et se souvient avoir vu des officiers arriver, puis avoir entendu du bruit dans le sous-sol.

C'était comme dans un film , a-t-il dit.

Lily Whittle, qui vit également dans l'immeuble, dit qu'elle allait faire des courses au moment de l'arrestation. Elle dit avoir entendu un policier lui crier : Mets-toi à terre .

Je suis heureuse qu'ils aient tout réglé , a déclaré Mme Whittle.

M. Vasudev était poli, doux

M. Ramer a déclaré qu'il espérait que l'arrestation permettrait aux familles des victimes de tourner la page.

Le père de M. Vasudev, Jitesh Vasudev, a déclaré en entrevue à CBC News depuis l'Inde que la famille est dévastée.

Tous ceux qui le connaissent savent qu'il était très poli, gentil et qu'il était un étudiant brillant , a déclaré Jitesh.

M. Vasudev a dit au revoir à son père, sa mère et son frère de 16 ans au début de l'année pour poursuivre ses études au Canada. Il est arrivé à Toronto le 5 janvier après avoir passé des années à planifier sa carrière et sa nouvelle vie ici.

Il était au premier semestre de gestion des affaires au Collège Seneca et se rendait à son travail à temps partiel lorsqu'il a été tué.

J'ai envoyé mon enfant là-bas pour ses études, et en l'espace de trois mois, quelqu'un l'a abattu au hasard , a déclaré le père de la victime.

La famille reconnaissante de l'arrestation

La famille, les amis et les collègues de M. Vasudev se sont réunis pour une veillée à la place Nathan Phillips au cours du week-end.

La police a déclaré avoir également parlé avec la famille de la victime, qui est reconnaissante de l'arrestation.

Malgré cette nouvelle, Jitesh dit qu'il cherche toujours des réponses.

Je ferme les yeux et j'imagine cette scène et ce qui est arrivé à mon enfant , a déclaré Jitesh, en larmes.

Le chagrin de la famille, dit-il, a été aggravé par le fait que la fusillade s'est produite à des milliers de kilomètres .

Nous pensions que [le Canada] était un pays sûr , a déclaré la mère de la victime, Pooja Vasudev.

Maintenant, si quelqu'un me demande, je ne lui dirai pas que le Canada est un pays sûr , a ajouté Jitesh.

Le couple attend maintenant que le corps de leur fils arrive en Inde samedi.

La police n'a pas fourni beaucoup de détails sur M. Mahepath mardi, si ce n'est que ses proches le décrivent comme quelqu'un de joyeux .

Selon les policiers, il faisait des courses lorsqu'il a été tué.

Sa famille est dévastée , a déclaré M. Browne.

Avec les informations de CBC News