Les fans de Stranger Things, dont les derniers épisodes ont été diffusés en juillet 2019, verront leur patience récompensée. En effet, cette quatrième saison est la plus longue de la série et sera distribuée en deux temps. Le premier volet sortira le 27 mai, et le second sera livré le 1er juillet.

La production d’une cinquième et dernière saison a été confirmée en février.

Six mois se sont écoulés depuis la bataille de Starcourt qui a semé terreur et désolation sur Hawkins , détaille le synopsis de Stranger Things 4.

Encore titubants, nos amis et amies se trouvent séparés pour la première fois. C'est à ce moment de vulnérabilité qu'une nouvelle menace surnaturelle apparaît et, avec elle, un terrible mystère qui pourrait être la clé permettant de mettre fin aux horreurs du monde à l'envers.

L’héroïne principale de la série, Eleven, se trouve en Californie dans la bande-annonce, alors qu’elle croit avoir perdu ses pouvoirs télékinésiques. Un homme lui dit qu’une guerre se prépare dans la ville qu’elle a quittée. J’ai bien peur que tes amis de Hawkins ne soient dans l'œil du cyclone , ajoute-t-il.

Le chef de police Hopper, qu’on croyait mort à l’issue de la troisième saison, fait également une apparition. Après avoir été fait prisonnier en Russie, il semble être devenu le meneur d’une résistance armée.

Il est emprisonné loin de chez lui, dans le désert enneigé du Kamchatka, où il devra faire face à des dangers humains… mais pas seulement , avaient déclaré les créateurs de la série, Matt et Ross Duffer, en février 2020.

Nostalgie pour les années 80

Présentée pour la première fois sur Netflix en juillet 2016, Stranger Things s’est rapidement imposée comme une œuvre incontournable de la culture populaire contemporaine.

La série a su plus particulièrement captiver le public de la génération X en misant sur la nostalgie pour les années 1980. À ce titre, on peut entendre dans la bande-annonce diffusée aujourd’hui la chanson Separate Ways (Worlds Apart), du groupe de rock américain Journey, un succès sorti en 1983.

Une panoplie impressionnante de références cinématographiques à cette décennie ont été insérées dans l’univers de Stranger Things, comme le cinéma d’aventure de Steven Spielberg, les films d’horreur de John Carpenter, les adaptations de romans de Stephen King ou les comédies pour ados signées John Hughes.