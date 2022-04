Les Flyers de Moncton à nouveau champions du Nouveau-Brunswick

Cooper Cormier et Zachary Wheeler ont touché la cible pour les Flyers, alors que le gardien Samuel LeBlanc a obtenu son deuxième jeu blanc de la série. Il n’a accordé que six buts en quatre départs.

Ce gain assure aux Flyers une participation au Championnat de l’Atlantique M18 à Paradise, à Terre-Neuve-et-Labrador, du 21 au 24 avril.

Les Vito’s étaient prêts pour nous affronter. Ils nous avaient battus au tournoi de Monctonian plus tôt cette saison. On voulait la victoire, on était motivé , a signalé le gardien originaire de Memramcook. Notre équipe a bien joué défensivement. Je savais qu’après le premier arrêt, mes défenseurs étaient là pour prendre la rondelle et aller vers l’attaque.

Pour l’attaquant Austin Sanchez, les célébrations d’après-match ont été spéciales. Il croit aussi que bien commencer la partie a été la clé.

Tu veux marquer le premier but pour prendre du rythme. La victoire a été incroyable. Ç’a été toute une expérience , dit-il.

De son côté, le défenseur Jean-Philip Boudreau apprécie encore plus le titre de champion du Nouveau-Brunswick.

C’est vraiment une belle expérience. Ça fait deux années de suite et c’est tout un sentiment. C’était plus difficile l’an dernier en raison des restrictions, mais tout a changé quand on a pu avoir des partisans à nos matchs , a expliqué celui qui s’attend à faire face à du très bon calibre de jeu dans deux semaines.

L’attaquant Brandon Cormier est heureux de pouvoir aller représenter les Flyers de Moncton à Terre-Neuve-et-Labrador avec ses coéquipiers. Il aime les chances de son club de bien se débrouiller à Paradise.

Gagner et se qualifier pour le Championnat de l’Atlantique, c’est très excitant et c’est quelque chose à vivre. On va prendre ça un match à la fois. On est à notre meilleur quand tout le monde joue bien , a évalué l’attaquant.

Joseph Finnigan avoue avoir été sans mot à la fin du match final de lundi. Il a apprécié l’ambiance dans le vestiaire durant les célébrations de la victoire. Il est maintenant temps de passer aux choses sérieuses, selon lui.

Toutes les équipes qui seront au Championnat de l’Atlantique méritent d’être là. Et nous aussi. Ce sera très compétitif. On ne peut pas s’asseoir pendant un match. Il faudra être tout le temps à 100 %.

On disputera plusieurs parties dans un court laps de temps. Il faudra profiter des prochains jours pour bien s’hydrater et se reposer. Si on joue de la même façon, on devrait bien faire là-bas , estime le gardien Samuel LeBlanc.

Déjà, les Knights de Charlottetown sont qualifiés comme représentants de l'Île-du-Prince-Édouard. En Nouvelle-Écosse, Halifax mène 2-0 en finale face aux Islanders du Cap-Breton.

D’après des informations d'Yvan Roy et de François Le Blanc