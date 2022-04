La Saskatchewan se prépare en vue d’une importante tempête printanière

Le sud-est de la province sera frappé par une tempête printanière mardi. Jusqu'à 50 cm de neige devraient tomber dans cette région entre mardi soir et vendredi matin, annonce Environnement et Changement climatique Canada.

Une dépression venant du Colorado, aux États-Unis, a provoqué cette tempête.

Des vents forts avec des rafales allant de 70 à 90 km/h sont attendus. La visibilité sera également réduite à cause de la neige ou de la poudrerie. Des avertissements de blizzard sont en place dans des collectivités comme Weyburn, Estevan, Carlyle et Moosomin.

La météorologue d'Environnement Canada, Natalie Hassell a souligné le caractère exceptionnel de cette tempête en citant le cas d'Estevan.

Si nous examinons certaines statistiques, disons pour Estevan en Saskatchewan, une tempête de 30 cm et plus après le 11 avril n'a été observée que deux fois depuis 1902. Donc, tous les 59 ans en moyenne , indique la responsable de sensibilisation aux alertes d'Environnement et changement climatique Canada.

« Il est donc peut-être approprié que nous qualifiions cette tempête d'historique. » — Une citation de Natalie Hassell, responsable de sensibilisation aux alertes d'Environnement et Changement climatique Canada

Appel à la prudence et à la mobilisation

La météorologue recommande à la population de s’adresser directement aux provinces pour avoir des informations détaillées sur l'évolution de cette tempête.

Natalie Hassell demande également au public d’éviter les déplacements et prévient la population de s’attendre à des pannes de courant.

Évitez les voyages. Ayez des trousses d'urgence pour votre maison et pour votre voiture. Préparez-vous à des retards si vous devez voyager , a-t-elle ajouté. Les gens doivent être préparés à des scénarios où les secours n'arrivent pas avant trois jours, prévient Mme Hassel.

Le gouvernement provincial exhorte les résidents du sud-est à s'assurer qu'ils ont une trousse de préparation de 72 heures prête. Il les encourage à télécharger l'application SaskAlert. La province indique que les alertes concernant les conditions météorologiques susceptibles d'affecter la vie et la sécurité seront diffusées par SaskAlert.

De son côté, la Gendarmerie royale du Canada de la Saskatchewan demande aux conducteurs de retarder leurs déplacements dans une zone d'avertissement de tempête, si possible. Dans le cas contraire, la police recommande d'avoir dans son véhicule une trousse d’urgence comprenant notamment des vêtements chauds, des bougies, des collations et une chaîne de remorquage.

Environnement et changement climatique Canada prévoit qu'il y aura une amélioration samedi. Natalie Hassel indique que la situation risque d'être encore difficile sur les routes à cause du froid.

Avec les informations de Désiré Kafunda, Jessie Anton and Ethan Williams