Des scientifiques demandent une réévaluation du statut du carcajou

Petit animal fugace et féroce, le carcajou possède de nombreuses réputations au Canada. L’une d’entre elles, plus inquiétante, est son déclin. Des scientifiques appellent les autorités à mieux protéger l’animal, et l’Alberta se dit ouverte à prendre en compte cette proposition.

Actuellement, le gouvernement provincial classe le carcajou, ou glouton , de potentiellement à risque . Il le place aussi dans la catégorie des espèces aux données insuffisantes pour une évaluation du risque de disparition.

Une étude publiée en janvier (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) dans la revue scientifique Global Ecology and Conservation veut prouver le contraire. L’analyse rassemble deux décennies de recherches à travers le monde sur les carcajous.

Il y a eu, en fait, une tonne d’études sur les carcajous en Alberta [et] l'une des choses qu’on demande est de réévaluer les carcajous en vertu des lois sur la faune , explique la scientifique de l’initiative en conservation de la nature Yellowstone to Yukon et co-autrice de l'étude, Aerin Jacob.

« Le gouvernement doit prendre de meilleures décisions vis-à-vis de son développement des terres et des eaux, en plus de gérer cette espèce pour s’assurer de l’avoir dans 50 ans. » — Une citation de Aerin Jacob, scientifique en conservation pour Yellowstone to Yukon

De nombreux facteurs contribuent à la précarité des carcajous, selon l’étude. Le développement forestier, l'activité humaine, le changement climatique et la perte de territoire en général ont des effets négatifs sur ces animaux.

Nous savons ce dont ils ont besoin [pour survivre]. Nous savons par quoi ils sont menacés et nous savons dans l’ensemble quoi faire pour y remédier , assure Aerin Jacob.

La précarité des carcajous est principalement observée dans les Rocheuses et le sud de l'Alberta, selon Aerin Jacob. Photo : AFP/Getty Images / Frederick Florin

Le ministère albertain de l’Environnement et des Parcs prévoit d'examiner cette année la possibilité de revoir la classification du carcajou dans la province.

Malheureusement, nous ne pouvons donner de date précise [à cet effet]. [Le ministère] en est aux toutes premières étapes pour déterminer s'il y a suffisamment de nouvelles informations pour justifier la mise à jour du rapport de situation, puis l'évaluation de la situation [des carcajous] , écrit le gouvernement dans une déclaration envoyée à Radio-Canada.

Le carcajou fait partie de la Loi sur les espèces en péril du gouvernement fédéral. Il est classifié de préoccupant par Ottawa, donc qui peut devenir une espèce menacée ou en voie de disparition.

Moins de 1000 carcajous en Alberta

La dernière estimation du nombre de carcajous par les autorités albertaines remonte à 2003 (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) . On peut y lire que la décroissance de cette espèce animale évolue à un rythme inconnu et qu'il y a à peu près moins de 1000 individus dans la province.

Une analyse de l’Association de la conservation de l’Alberta publiée 17 ans plus tard souligne les difficultés à dénombrer clairement l’animal (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) . Le territoire du carcajou couvre des centaines de kilomètres carrés et son aversion à la présence humaine complique toutes estimations concrètes .

Scientifiques ou organismes environnementaux calculent approximativement la densité de sa population dans un périmètre, faute de la chiffrer avec précision.

« Mon hypothèse est qu’il y a beaucoup, beaucoup moins de 1000 carcajous [en Alberta]. » — Une citation de Jason Fischer, directeur du laboratoire de l’Université de Victoria spécialisé en macroécologie (ACME)

Le directeur du laboratoire de l’Université de Victoria spécialisé en macroécologie, ACME, observe pourtant une autre réalité sur le terrain. Des recherches sur les carcajous l’ont amené à travailler dans l'endroit le plus protégé du paysage albertain , le parc provincial Willmore Wilderness près de Jasper. On peut s’attendre à trouver la plus haute densité de carcajous dans ce parc [mais] il y en a seulement 26.

Le trappage, le développement forestier et l'activité humaine perturbent la santé de la population des carcajous en Alberta. Photo : iStock

Plus au sud, le biologiste constate également un bilan encore moins positif pour le comté de Kananaskis. « Le carcajou a toujours été une espèce emblématique à [Kananaskis], c’est un peu la mascotte. Ils étaient même sur une des affiches du parc [...] et nous en avons trouvé… sept. »

« Pensez à ça : un endroit qui abrite probablement 60 grizzlys n’a que sept carcajous. La [population de carcajous] est très basse. Ils sont extrêmement rares. » — Une citation de Jason Fischer, directeur du laboratoire de l’Université de Victoria spécialisé en macroécologie (ACME)

L’Alberta n'est pas la seule province dans cette situation, car les carcajous ont déjà été extraits de tout l'est du Canada , explique Jason Fischer. En dehors de l'Arctique, la population canadienne de carcajous soulève des inquiétudes.