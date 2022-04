Des réactions divergentes face à l’intention d’Ottawa d’agir pour protéger le caribou

Mardi matin, il était révélé qu'Ottawa a l'intention d'aller de l'avant avec un décret sur l'habitat essentiel du caribou au Québec.

Ceci survient la journée même du début de la tournée provinciale de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards qui tient ses premières audiences à Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie.

La MRC du Domaine-du-Roy contre

Tout d’abord, le président d'Alliance forêt boréale et préfet de la Municipalité régionale de comté MRC du Domaine-du-Roy, Yannick Baillargeon, se dit déçu de l'attitude du gouvernement fédéral qui envisage d'imposer une tutelle sur des portions de forêt québécoise pour protéger le caribou forestier.

Le préfet estime qu'entre 1000 et 2000 emplois au Saguenay Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord sont menacés si Ottawa va de l'avant avec son décret. Il déplore que le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, lance de telles menaces au gouvernement provincial, alors même que ce dernier entame une vaste enquête de consultation sur le caribou forestier.

Il se dit convaincu que le caribou est en meilleure santé dans la région que pour les hordes de Val-d'Or et de la Gaspésie.

On n’est pas contre la protection du caribou forestier, mais on veut que tout le monde soit à la table pour en discuter, pas juste un côté de la médaille. Il faut avoir tous les côtés de la médaille, puis tous les impacts que ça va avoir. Au milieu de tout ça, il y a l’humain aussi. [...] Demain matin, je donne l’exemple du chirurgien, s’il coupe le bras avant de vérifier c’est quoi la problématique, c’est peut-être juste un plâtre que ça prenait , a-t-il imagé.

Alliance forêt boréale regroupe des élus des communautés forestières de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Unifor déplore

Le directeur du syndicat Unifor pour le Québec, Renaud Gagné, déplore qu'Ottawa lance un ultimatum au Québec pour forcer la protection du caribou forestier.

Renaud Gagné croit qu'il faut protéger le caribou, mais il pense qu'Ottawa doit respecter le processus de consultation mis en place par le gouvernement Legault pour évaluer les impacts des mesures de protection des emplois du secteur forestier.

Ça peut entraîner ce dossier-là devant les tribunaux. Je pense que même si le gouvernement Legault se traîne les pieds là-dedans, une confrontation, je ne pense pas que c’est la solution qui va devant les tribunaux [qui va] sauver l’espèce ou faire davantage pour la protection de l’espèce , a exposé le président syndical.

Unifor représente la plupart des travailleurs forestiers du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les Innus favorables à l’intervention d’Ottawa

Les conseils de bande des nations innues de Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean, et d'Essipit, sur la Côte-Nord, se disent pour leur part favorables à l’intervention d’Ottawa auprès du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour.

Par communiqué envoyé mardi en fin de journée, les chefs Gilbert Dominique et Martin Dufour estiment que l’intention d’agir du ministre Steven Guilbeault est rassurante.

Une intervention du fédéral pourrait permettre de pallier l’absence de mesures efficaces venant du Québec et ainsi protéger des zones essentielles à la survie et au rétablissement du caribou , ont-ils commenté conjointement.

À la fin février, les deux communautés avaient d’ailleurs entrepris un recours judiciaire en Cour supérieure pour dénoncer le fait que Québec ne les a pas adéquatement consultées lors de l’élaboration d’un plan de protection pour le caribou forestier et son habitat.

Gilbert Dominique, chef du conseil de bande de Mashteuiatsh Photo : Radio-Canada

De façon responsable, assure Guilbeault

Dans sa missive, Steven Guilbeault invite Pierre Dufour à transmettre toute information concernant la protection du caribou boréal que le gouvernement provincial veut bien adopter.

En entrevue lors de l’émission Place publique, le ministre Guilbeault a assuré qu’il y a moyen d’imiter ce qui s’est fait dans d’autres provinces.

Je pense qu’on peut faire ça de façon responsable, d’un point de vue emplois, d’un point de vue économique. L’idée ce n’est pas de sauver le caribou puis de tuer l’économie, mais on a des exemples dans plusieurs provinces canadiennes où on a réussi à faire ça. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de le faire au Québec également , a indiqué le ministre.

Steven Guilbeault a ajouté qu’il connaît bien la réalité des régions forestières, puisqu'il est originaire de La Tuque en Haute-Mauricie.

Pierre Dufour d'abord discret

De son côté, le ministre Pierre Dufour avait préfèré dans un premier temps demeurer discret face aux intentions d'Ottawa d'imposer un moratoire sur des portions de forêt québécoise pour protéger le caribou forestier.

Pierre Dufour avait indiqué à Radio-Canada Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'il allait communiquer par écrit sans intermédiaire avec le ministre Guilbeault pour tenter un rapprochement dans ce dossier.

Lors d’un point de presse en journée, le premier ministre du Québec, François Legault, a affirmé que son ministre faisait du bon travail et qu’Ottawa s'immisçait plutôt dans un champ de compétence de Québec.

C'est à la suite de ce point de presse tenu à l'Assemblée nationale que le ministre Dufour a répondu aux questions des journalistes. Il a dit avoir été piqué au vif. On n'a pas à négocier sur une scène publique. Je trouve ça cavalier , a-t-il déploré.

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

L’industrie espère des solutions

Appelé à réagir, le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) a émis une courte déclaration par communiqué pour inviter Ottawa et Québec à négocier une entente pour la protection du caribou forestier.

Le CIFQ espère la mise en place de solutions impliquant tous les acteurs de la société et tenant compte de tous les facteurs qui ont ou peuvent avoir un impact sur le caribou et son habitat , a déclaré Louis Germain, directeur Énergie et Environnement au Conseil de l'industrie forestière du Québec CIFQ .

Chez Produits forestiers Résolu (PFR), le porte-parole Louis Bouchard a refusé de commenter, préférant s'en remettre au Conseil de l'industrie forestière du Québec.

La SNAP Québec applaudit

La Société pour la nature et les parcs du Canada section Québec (SNAP Québec) appuie l’intention du fédéral d’agir par décret pour protéger les caribous.

L'organisation affirme que le filet de sécurité sera enfin utilisé pour protéger le caribou forestier et invite les deux gouvernements à collaborer pour que des mesures de protection soient mises en place le plus rapidement possible.

C’est une espèce en voie de disparition, donc ça signifie des déclins supérieurs à 40 % par rapport à des références pertinentes pour l’espèce. C’est partout au Canada comme ça, donc au Québec en particulier. Il reste environ 5500 individus qui sont recensés. Ce n’est pas suffisant pour permettre à l’espèce d’espérer se maintenir à perpétuité sur nos terres , a commenté le directeur général de la SNAP Québec, Alain Branchaud.

La SNAP Québec estime qu’un décret du gouvernement fédéral visant l’habitat essentiel du caribou forestier couvrirait plus de 35 000 km², soit 2,3 % du territoire québécois.

Le directeur général de la SNAP Québec, Alain Branchaud Photo : Radio-Canada

À Sainte-Anne-des-Monts mercredi

Par ailleurs, la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards tient ses premières audiences mardi soiri à Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie. C'est le premier arrêt d'une tournée de sept villes québécoises pour la commission qui souhaite s'entretenir avec les groupes d'intérêts, les élus, les communautés autochtones et les citoyens, indique le communiqué de presse émis mardi midi.

La tournée s’arrêtera à Chibougamau le 5 mai et à Alma le 11 mai. Ce dernier arrêt sera le seul au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Baie-Comeau sera la dernière ville visitée le 18 mai.

La Commission invite tous les citoyens, communautés autochtones et groupes d'intérêt à rencontrer les commissaires et à partager leur opinion quant à la gestion de l'habitat et des populations de caribous. Nous sommes très enthousiastes d'entamer cette tournée et nous sommes persuadés que nous aurons des échanges riches et constructifs avec l'ensemble des parties prenantes , a commenté par voie de communiqué Nancy Gélinas, présidente de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards.

À ce sujet, le chef du conseil de bande de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique, avait réitéré en entrevue mardi matin qu’il déplorait que les Premières Nations soient consultées au même titre que tous les autres groupes et citoyens.

Je suis convaincu que la grande majorité des divergences, on va être capable de régulariser ça dans ce canal-là. Mais présentement, on nous consulte comme tout autre citoyen, comme tout autre organisme qui a des intérêts sur le développement de la forêt et pour nous, tout ça, c’est inacceptable , avait-il commenté plus tôt en journée lors de l’émission C’est jamais pareil.

Il s'agit également de la position de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL).

Avec des informations de Gilles Munger