L’Alberta est la plus touchée par l’épidémie de grippe aviaire qui sévit au Canada

Avec environ 64 % du total des oiseaux d'élevage morts ou euthanasiés en raison de l'épidémie de grippe aviaire en cours au Canada, l'Alberta est la province la plus affectée au pays. Le ministère albertain de l'Agriculture soutient que les produits de volailles sur le marché sont salubres et appelle les éleveurs à signaler tout cas suspect de grippe aviaire.

Depuis la fin 2021, quelque 260 000 volailles ont été euthanasiées ou tuées par le virus de la grippe aviaire au Canada, dont 166 000 dans la seule province de l'Alberta. Cela représente 64 % du total à l'échelle du pays, loin devant l'Ontario qui a recensé 84 000 animaux euthanasiés ou tués (32 %).

Des éclosions de la souche hautement pathogène de grippe aviaire H5N1 ont été détectées dans ces deux provinces ainsi qu'à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments croit que les oiseaux migrateurs sont à l'origine de ces éclosions. Elle s'attend à une augmentation des cas au cours des prochains mois vu la multiplication de ces voyageurs ailés arrivant au Canada pour la saison d'été.

Un système de détection efficace

Dans une note d'information transmise mardi aux médias, le ministère albertain de l'Agriculture indique que la souche hautement pathogène du virus responsable de la grippe aviaire a été détectée récemment dans les fermes agricoles de la province, ajoutant que la même souche a été signalée dans l'est des États-Unis, au Manitoba, en Ontario, au Québec et chez un oiseau sauvage à Vancouver.

Le ministère précise qu' il n'y a eu aucune preuve de transmission d'une ferme à l'autre et ajoute par ailleurs que la détection rapide de ces cas témoigne de l'efficacité du [système albertain] de surveillance et de riposte aux maladies et de l'engagement [ des] producteurs de volaille .

Quand la grippe aviaire frappe un troupeau de volailles d'élevage, elle peut entraîner un taux de mortalité de 50 %. Photo : ISTOCK

Parlant des producteurs, le ministère a rappelé que la grippe aviaire est une maladie à déclaration obligatoire et que, par conséquent, tout soupçon ou confirmation d'un cas dans un élevage doit être signalé à l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ou au Bureau du vétérinaire en chef provincial.

Dans le même sens, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a mis en place des espaces de contrôle dans les zones où l'épidémie est active en Alberta et en Ontario pour mettre en quarantaine les animaux infectés et limiter les mouvements de produits et de bétail à l'intérieur et à l'extérieur des zones touchées.

« Les Albertains peuvent être assurés qu'il n'y a aucun risque pour la salubrité des aliments et que le risque pour la santé humaine est extrêmement faible. » — Une citation de Nate Horner, ministre de l’Agriculture, des Forêts et du Développement économique rural

Inflation et difficultés d'approvisionnement

L'épidémie de grippe aviaire pourrait faire craindre des difficultés d'approvisionnement du marché local et international, mais Agriculture et Agroalimentaire Canada assure que l'industrie alimentaire procède à des ajustements nécessaires pour maintenir l'approvisionnement en volaille et en œufs.

Concernant l'inflation du coût des aliments, Agriculture et Agroalimentaire Canada affirme qu'il y a de nombreux facteurs qui font grimper le coût des aliments, et qu'il est donc difficile de trouver un lien direct de cause à effet entre le virus et les coûts élevés des œufs et de la volaille.

« La production de volaille et d'œufs au Canada est soumise à la gestion de l'offre et il existe des mécanismes [qui permettent] de s'adapter à une perturbation comme celle dont nous parlons. » — Une citation de Donald Boucher, directeur général, développement du secteur, Agriculture et Agroalimentaire Canada

Pour sa part, la vétérinaire en chef d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, Mary Jane Ireland, pense que c'est la première fois, de mémoire récente , que les provinces enregistrent autant de cas de grippe aviaire sur leur territoire.

Aucun cas d'infection humaine n'a été détecté jusqu'ici au Canada.

Avec des informations de La Presse canadienne