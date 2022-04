Loyers impayés : à quand un registre interprovincial pour locataires insolvables?

On fait aussi de l’information en format collation.

Après quatre mois de démarches, où elle a porté plainte à la police, fait appel à des huissiers et plaidé sa cause devant le Tribunal administratif du logement (TAL), Ariane Succar, propriétaire d’un logement dans le Vieux-Hull à Gatineau a finalement réussi à se débarrasser d’une très mauvaise locataire.

La propriétaire Ariane Succar a eu mailles à partir avec une locataire. Photo : Radio-Canada

Il y avait des conditions dans le bail qui n’étaient pas respectées , a expliqué Mme Succar en entrevue avec Radio-Canada. Entre autres, la locataire hébergeait de nombreux animaux, alors qu’il était interdit de le faire, selon le bail. De plus, il y avait des problèmes au niveau de la propreté des lieux et de l'utilisation du terrain.

Malgré des jugements en sa défaveur, l’occupante des lieux refusait de quitter son logement et multipliait les appels au TAL pour demeurer sur place.

La locataire fautive a fini par être évincée, mais non sans conséquences fâcheuses pour Mme Succar.

Il faut refaire les planchers à la grandeur. Il y a des murs à réparer, car il y a des trous dedans. Les portes de garde-robe ont complètement été arrachées , a-t-elle décrit. Même la laveuse et la sécheuse [qui nous appartenaient] sont parties .

Un registre interprovincial demandé

Étant la propriétaire de nombreux logements à Gatineau, Mme Succar se réjouit de ne pas avoir eu à gérer plusieurs autres situations semblables.

C’est quand même des cas isolés, mais je me rends compte que je ne suis pas la seule propriétaire à avoir ces cas isolés là , soutient-elle.

« J’ai l’impression que ça se produit souvent. » — Une citation de Arianne Succar, prorpiétaire, Gatineau

Le véritable problème, remarque-t-elle, c’est que les propriétaires de la région de la capitale fédérale font face à deux juridictions provinciales différentes. Au Québec, ils peuvent se tourner vers la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ) pour vérifier les antécédents judiciaire d’un potentiel locataire, alors qu’une telle base de données n’existe pas en Ontario.

S’il y avait un registre auquel les propriétaires du Québec pouvaient avoir accès pour [vérifier les références] de l’Ontario, déjà ce serait bien parce qu’on pourrait vérifier [les antécédents d’un locataire] avec les vrais propriétaires , croit-elle.

Une problématique ontarienne

Sylvain Frappier, un comptable qui mène des enquêtes et des vérifications sur la solvabilité de locataires pour la firme Appro Bail à Gatineau, reconnaît qu’il est très difficile de mener des enquêtes sur les antécédents judiciaires d’un locataire de l’Ontario.

Si la personne a toujours habité en Ontario, on est très limité, dit-il. Il faut s'en remettre au propriétaire précédent et à l’employeur, mais pour la partie juridique, c'est très difficile.

Sylvain Frappier de la firme Appro Bail Photo : Radio-Canada

M. Frappier soutient qu’il est toujours possible de placer une demande de vérification auprès de la Commission de la location immobilière de l’Ontario, mais le processus est très long.

Les gens qui attendent pour leur logement veulent une réponse le plus rapidement possible et les gens qui louent ne veulent pas perdre leurs locataires , dit-il, alors ce n’est pas idéal.

« C’est beaucoup plus facile et plus sécuritaire d’être propriétaire au Québec qu’en Ontario. » — Une citation de Samantha Goldsilver, directrice des communications, Single Key

Il n’y a aucun système complet en Ontario pour chercher l’historique légal d’un locataire potentiel comme on voit au Québec , confirme Samantha Goldsilver de la firme Single Key, une entreprise basée en Ontario qui aide les propriétaires à gérer les risques liés à la location d’une propriété.

Samantha Goldsilver est directrice des communications pour la firme Single Key. Photo : Radio-Canada

Au Québec c’est beaucoup plus facile parce qu’on peut tout simplement retrouver cette information en ligne, c’est public. En Ontario, on peut voir si quelqu’un a été expulsé, par exemple, mais pour plus d’informations, on doit commander un rapport officiel , explique-t-elle.

Ce rapport coûte cher et prend beaucoup de temps. Et même avec ça, on n’a pas toute l’histoire!

Un système comme au Québec

L’idéal serait que l’Ontario adopte elle aussi un système plus central et accessible, clame Mme Succar, à l’image de la SOQUIJ qui offre gratuitement un accès à toute la jurisprudence en territoire québécois.

La base de données CanLii contient le nom des locataires ontariens pris en défaut de paiement de loyer. Le hic, c’est que les décisions juridiques n’apparaissent au complet que depuis le mois d’août 2020. Celles avant cette date ne sont tout simplement pas disponibles.

