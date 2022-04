Plusieurs vérifications en vue pour les propriétaires de piscines construites avant 2010

Ainsi, le temps file pour les propriétaires d'une piscine résidentielle construite avant novembre 2010. L'an dernier, Québec a mis fin au droit acquis qui les exemptait d'appliquer les règles de sécurité à leurs installations.

C’est ce qu’ils ont fait au gouvernement à la suite de plusieurs noyades de jeunes enfants qui ne se noyaient peut-être pas à partir du voisinage, mais plutôt à partir de la résidence. Donc, les coroners disaient qu’il y a lieu de modifier le règlement pour rendre la piscine inaccessible , a expliqué Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage.

L'an dernier, Québec a mis fin au droit acquis qui exemptait les propriétaires d'une piscine construite avant 2010 d'appliquer les règles de sécurité pour leurs installations. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Les piscines creusées devront donc être entièrement clôturées et les piscines hors terre protégées d'une enceinte à même le patio ou munies d'une échelle à fermeture automatique. Les portes devront aussi se refermer et se verrouiller d'elles-mêmes. Depuis le 1er juillet, toutes les clôtures nouvellement installées doivent être faites de lattes si les mailles excèdent 30 millimètres.

La bonne nouvelle, c'est qu'on le voit que les noyades chez les jeunes enfants dans les piscines dites conformes ne se produisent plus. Si elles se produisent, c'est plus par la distraction de l'adulte qui en avait la responsabilité , a-t-il poursuivi.

Les propriétaires d'une piscine ont jusqu'en juillet 2023 pour s'assurer que leurs installations sont conformes aux règles de sécurité, Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

La Ville d'Alma a déjà commencé à sensibiliser sa population aux nouvelles règles. Cet été, les inspecteurs dresseront le portrait des installations à rendre conformes.

Normalement, lorsque les inspecteurs du service d’urbanisme font la vérification des piscines, on en retrouve entre 15 et 25 % annuellement qui sont non conformes. Évidemment, ce n’est pas des choses très majeures. Il y a rarement des situations où on est ouvert complètement et où on a un danger immédiat , a mentionné Jean-Simon Boulianne, inspecteur en bâtiment à Alma.

Les quincailleries et les entreprises de clôtures pourraient bien être prises d'assaut. La Société de sauvetage invite les gens à ne pas attendre à la dernière minute pour éviter les problèmes d'approvisionnement et de pénurie de main-d'oeuvre. Chez InterClôtures Clôturex, à Chicoutimi, les inventaires sont pleins pour répondre à la demande.

Plusieurs normes de sécurité entourent l'accès des piscines. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

C'est bien d’au moins prendre les informations pour ne pas arriver trop à la dernière minute parce que rendu au printemps prochain, c’est sûr qu’il va y avoir peut-être un petit mouvement de panique pour les personnes qui vont être un petit peu plus retardataires , a souligné Josée Mercier, représentante chez InterClôtures Clôturex.

Pour les citoyens, il vaut mieux s'assurer de la conformité de ses installations auprès de sa municipalité puisqu'elle est libre d'appliquer des règles plus strictes.