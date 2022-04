3e lien : Québec prévoit construire deux tunnels plutôt qu’un

Tout indique que le gouvernement a laissé tomber son projet de construire un seul immense tunnel sous le fleuve Saint-Laurent, entre Québec et Lévis. Selon nos informations, la nouvelle mouture du troisième lien prévu par la Coalition avenir Québec (CAQ) aura bel et bien deux tunnels plus petits, ce qui réduira sensiblement les coûts de construction.