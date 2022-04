La Municipalité de Landrienne va de l’avant avec l’achat de l’église Saint-Barnabé

Le conseil municipal a adopté hier soir deux résolutions permettant à la Municipalité d’entamer le processus d’achat de l’église Saint-Barnabé auprès de la Fabrique.

Le maire de Landrienne, Guy Baril, explique que la Fabrique faisait part depuis quelque temps de leur difficulté à s’occuper et entretenir l’église.

Ça permet à la Municipalité de conserver le patrimoine de l’église, un bâtiment qui est quand même important et imposant, et ce au bénéfice des citoyens de Landrienne , croit-il.

D’ailleurs, les messes religieuses pourront continuer de se tenir dans l’autre section de l’église, qui sera séparée par un mur porteur.

La municipalité de Landrienne. (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Coûts à défrayer

La Municipalité devrait pouvoir mettre la main sur l’église pour la somme symbolique de 1 $. Elle devra débourser des sommes récurrentes pour opérer et entretenir le bâtiment.

Le contribuable ayant une résidence d’une valeur moyenne de 145 000 $ à Landrienne verra son compte de taxes augmenter d’environ 30 $.

Le maire promet de voir s’il est possible de diminuer les frais d’électricité assumés par la Municipalité, notamment grâce des programmes gouvernementaux.

Le conseil municipal souhaite poursuivre le travail afin de minimiser l’impact chez les citoyens , signale Guy Baril.

Acceptabilité du projet

Les discussions avec la population concernant l’achat de l’église par la Municipalité étaient entamées depuis déjà quelques semaines. Une quarantaine de citoyens ont notamment pu s’exprimer le 15 mars lors d’une séance publique.

Guy Baril estime donc que le conseil municipal a pu prendre le pouls de la communauté quant à d’éventuelles craintes ou interrogations.

On a fait ça le plus transparent possible. On a voulu donner l’heure juste aux gens concernant le budget d’exploitation. On n'avait pas nécessairement de gens qui étaient contre. C’est sûr qu’ils se questionnent toujours sur les frais et l’impact sur leur compte de taxes , considère le maire.

La Municipalité de Landrienne espère pouvoir conclure l’entente de vente avec la Fabrique le plus tôt possible. Le déménagement de la bibliothèque municipale devrait être terminé d’ici septembre prochain.