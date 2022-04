Le budget 2022 du Manitoba promet de l’argent en santé et mise sur la reprise économique

La province a déposé un budget déficitaire de 19,9 milliards de dollars (y compris les dépenses de contingences liées à la COVID-19) avec une hausse de dépenses de 2,4 % par rapport à 2021. Le déficit prévu est de 548 millions de dollars, contre 1,4 milliard de dollars en 2021-2022.

Le budget projette une dette de 30,5 milliards de dollars en 2022-23 et le ratio net de la dette par rapport au produit intérieur brut PIB atteint 35,9 %, contre 36,4 % l'année précédente.

La santé voit son budget augmenter

Le budget du ministère de la Santé augmente pour atteindre 7,2 milliards $, selon le discours du trône du ministre des Finances, Cameron Friesen.

Il affirme que la province investit 110 millions $ pour réduire le retard des interventions chirurgicales et d'autres procédures médicales.

Aucun d'entre nous ne nie que nous attendons plus longtemps en raison de la COVID-19 [...] Nous avons dû réorienter notre système de soins de santé , soutient M. Friesen. Il note qu'il n'est pas en mesure de fournir une date cible pour l'élimination de l'arriéré, puisque la province analyse ses besoins.

Je ne peux pas fournir de chiffre, mais je peux fournir un engagement , lance le ministre.

La province dit aussi verser 17 millions de dollars pour la mise en oeuvre de la feuille de route Une voie vers la santé mentale et le mieux-être de la communauté.

Le communiqué ajoute que la province dépensera 11 millions $ pour pour accroître le nombre d'inscriptions en sciences infirmières dans les étbalissement postsecondaires de la province.

La province prévoit le versement de 812 millions de dollars pour des dépenses en immobilisation dans le Nord et les régions rurales.

Un total de 630 millions de dollars en contingence est destiné à lutter contre la COVID-19, entre autres.

Cameron Friesen souligne que la dernière année a démontré l'importance d'avoir de la souplesse en ce qui concerne les dépenses, citant la COVID-19, l'inflation et la guerre en Ukraine.

Reprise économique, inflation et immigration

La projection des revenus de la province dépend largement d'une reprise économique favorable. Le gouvernement s'attend à ce que ses revenus augmentent de 8,5 % (1,5 milliard $) par rapport à l'année précédente.

Cet argent provient de transferts du gouvernement fédéral, mais aussi d'augmentations de revenus provenant d'activité économique, tels que diverses taxes.

La province projette une croissance du produit intérieur brut PIB réel de 3,6 % en 2022 et de 2,8 % en 2023.

Le taux de chômage projeté est de 5,2 % en 2022 et de 5 % en 2023, alors que l'inflation passera de 3,9 % en 2022 à 2,5 % en 2023.

La province propose de mesures modestes pour encourager la reprise économique. Par exemple, le crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises devient permanent et la province crée un Fonds de capital de risque de 50 millions $.

Le gouvernement augmente aussi la taille des entreprises admissibles à la réduction additionnelle de l'impôt sur la masse salariale.

Cinq millions de dollars sont destinés à renforcer les programmes d'immigration de la province.

Les réductions d'impôts se poursuivent

La province promet aussi des mesures pour rendre la vie des Manitobains plus abordable. Elle promet entre autres de poursuivre la réduction de l'impôt foncier pour l'éducation. En 2022-2023, le remboursement passera de 25 % à 37,5 %, et à 50 %, l'année suivante.

La réduction des frais d'immatriculation des véhicules se poursuivra aussi cette année.

La province soutient que la somme des économies annuelles offertes au contribuable manitobain moyen par la diminution de taxes et d'impôts atteindra 2400 $ cette année, par rapport au gouvernement néodémocrate précédent.

En 2019, l'ancien premier ministre progressiste-conservateur Brian Pallister avait promis que cette somme atteindrait 2020 $ si son gouvernement était réélu.

Le contribuable manitobain moyen paiera donc environ 800 $ de moins en taxes et impôts en 2022, par rapport à l'année précédente. Cette diminution est largement due à la réduction de l'impôt foncier.

Cameron Friesen affirme la province est en mesure de réduire des impôts et de renforcer son système de santé en même temps. Nous ne pensons pas que le gouvernement devrait être une bicyclette à une vitesse, les gouvernements doivent pouvoir équilibrer les priorités , dit-il.

Un budget important pour Heather Stefanson

Pour le professeur en sciences politiques à l'Université de Winnipeg Félix Mathieu, ce budget est particulièrement important pour Heather Stefanson puisqu'il s'agit de son premier.

Elle se trouve selon lui confrontée au double défi de ne pas étirer l'élastique trop loin de la base électorale du Parti progressiste-conservateur et de se démarquer de l'ancien premier ministre Brian Pallister.

L’enjeu, c’est qu’on tente de donner de l’espoir et de l’optimisme à la fois à celles et ceux qui veulent réduire la taille de l’État et retrouver l’équilibre budgétaire le plus rapidement possible, et à celles et ceux qui souhaitent plutôt voir des investissements massifs dans les divers secteurs sociaux et communautaires , explique M. Mathieu.

Le succès de Mme Stefanson dépendra de la capacité de son gouvernement à exprimer ses objectifs de manière cohérente, et de la manière dont l'opposition s'attaquera à ce budget, poursuit M. Mathieu.

L'un des terreaux fertiles pour l'opposition pourrait être la place réservée à la réconciliation dans ce budget, compte tenu du discours du trône de Mme Stefanson livré l'automne dernier.