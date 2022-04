Un parasite inquiète les apiculteurs et producteurs de bleuets pour la prochaine saison

Les apiculteurs et les producteurs de bleuets qui dépendent des abeilles pour polliniser leurs champs appréhendent l'ouverture des ruches dans deux semaines. Les deux industries craignent que le taux de mortalité des abeilles soit plus important cette année en raison d’un parasite du nom de varroa.

Ce parasite est présent depuis longtemps au pays, mais il semble avoir résisté aux traitements des apiculteurs.

Des pertes de 45 à 50 % sont déjà enregistrées dans le reste du Canada en raison de cet acarien. L'été particulièrement long a été propice à la formation du parasite, explique le biologiste Pierre Giovenazzo.

Il a fait chaud, plus tôt. Le parasite a pu se développer pendant une longue période de temps à l’été. Et puis là, rendu à l’automne, on avait des populations de ce parasite dans l’économie qui étaient très élevées , a-t-il indiqué.

Le varroa est un parasite porteur de virus qui s’installe dans les ruches. Photo : Radio-Canada / Martin Thibault

Les producteurs de bleuets sont inquiets, car ils dépendent de la pollinisation pour obtenir du rendement. Les ruches seront ouvertes dans deux semaines au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Louise Martel, apicultrice et productrice de bleuets à Dolbeau-Mistassini, espère ne pas avoir de mauvaises surprises.

Je suis assurée, je suis dans le meilleur des deux mondes. Mais pour l’allocation, je vais voir ce qui va rester après m’être servie. Je connais des producteurs que présentement, ils n’ont même pas de certitudes d’avoir quoi que ce soit en pollinisation, a-t-elle mentionné. La pollinisation, c’est indispensable pour avoir un rendement.

En temps normal, 30 000 ruches servent à la pollinisation au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce chiffre sera difficile à atteindre, selon le Syndicat des producteurs de bleuets.

D’après un reportage de Flavie Villeneuve