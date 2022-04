Des athlètes de cheerleading de Trois-Rivières raflent les honneurs à Niagara Falls

À elles seules, les équipes des niveaux 2, 3 et 4 du club TR Cheer ont remporté 9 médailles d’or et la bague de la meilleure équipe canadienne de cheerleading, toutes catégories confondues, aux championnats nationaux à Niagara Falls, en fin de semaine.

Les athlètes, âgés de 10 à 19 ans, sont revenus mardi de leur séjour en Ontario. Ils ont ainsi participé à la plus grande compétition de meneuses de claque au Canada.

Le championnat était divisé en deux parties : les nationaux, sur inscription, et les finales canadiennes, sur invitation seulement.

Trois équipes de l’Association civile de cheerleading de Trois-Rivières ont remporté la compétition des nationaux et ont été invitées aux finales canadiennes, pour lesquelles elles ont aussi reçu la médaille d’or. L’une des équipes s’est également vu décerner le titre de la meilleure équipe canadienne de l’année.

« C’est ce qu'on voulait. Est-ce qu’on l’attendait? Pas nécessairement. Est-ce qu’on en profite? À 100 %. » — Une citation de Gabriel Désilets, copropriétaire de l’association TR Cheerleading

Pour Gabriel Désilets, les honneurs remportés à Niagara Falls sont le résultat de beaucoup d'efforts et de persévérance. Le plus grand défi cette saison a été de jongler avec les absences liées à la COVID-19.

On devait trouver des remplaçants pour les pratiques, mais on a été chanceux, on a toujours été en mesure d’avoir nos athlètes lors des compétitions , se souvient le copropriétaire du club.

Le secret, selon Gabriel Désilets? Le sentiment d’appartenance des athlètes. On est une petite association. Tous les jeunes se connaissent. On revient d’un deux ans d’incertitudes, de ne pas pouvoir travailler ensemble, donc ceux qui sont revenus étaient vraiment nos plus motivés, ceux qui voulaient être là , estime-t-il.

Le club de cheerleading de Trois-Rivières s’attend déjà à une augmentation des inscriptions l’an prochain.

Une fin de semaine de rêve pour les athlètes

Le championnat national de cheerleading 2022 est maintenant gravé dans la mémoire de plusieurs athlètes. Ceux qui pratiquent leur routine 4 heures par semaine depuis le mois de juillet 2021 estiment que le travail d’équipe a grandement contribué à leur succès.

« Pour moi, c’est vraiment les amitiés et tout ce qu’on a développé ensemble qui compte…On est comme une grande famille » — Une citation de Xavier Simoneau, back pour le club TR Cheer et étudiant à l’école secondaire Chavigny

L’une des voltiges du club, Amélia Scarpino est du même avis. C’est la persévérance, aimer les gens dans ton équipe et tout le temps s’entraider qui est important , raconte l’étudiante de l’école Chavigny.

Avec les informations d’Anne Merline Eugène