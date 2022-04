Vous pouvez apposer des super J’aime à vos séries télé préférées sur Netflix

Depuis que Netflix a mis fin à son système d’appréciation à cinq étoiles en 2017, les internautes avaient seulement le moyen d’évaluer un film ou une série télé à l’aide d’un pouce vers le haut ou d’un pouce vers le bas.

Ainsi, le double pouce en l’air, qui s’ajoute à ces deux boutons, leur permettra d’offrir plus d’indices à Netflix sur l’appréciation d’un genre de production, afin que son algorithme soit plus efficace dans sa sélection de titres.

« Considérez [les deux pouces levés comme un moyen d'affiner vos recommandations pour voir encore plus de séries ou de films influencés par ce que vous aimez. » — Une citation de Christine Doig-Cardet, directrice de l’innovation produit de Netflix

Un pouce levé nous permet toujours de savoir ce que vous avez aimé, donc nous utilisons cette réponse pour faire des recommandations similaires. Mais les deux pouces en l'air nous indiquent ce que vous avez aimé et nous aident à être encore plus précis dans la saisie de vos recommandations , a-t-elle ajouté.

Selon Christine Doig-Cardet, il s’agissait d’une demande réclamée par les internautes.

S’inspirer des autres

Netflix n’hésite pas à s’inspirer d’autres plateformes pour innover. Le site de diffusion de vidéo en continu a récemment instauré un onglet Pour rire montrant de courts extraits de vidéos humoristiques reprenant les codes de l’application TikTok.

Le nouveau bouton deux pouces en l’air rappelle quant à lui les super J’aime ( Super Like ) de l’application Tinder, qui permettent de signaler son vif intérêt à un prétendant ou une prétendante.

La fonction double pouce en l'air apparaît aux côtés du pouce vers le bas et du pouce vers le haut sur les contenus de Netflix. Photo : Netflix

Le géant de la diffusion en continu a aussi précisé au site spécialisé Variety lundi qu’il s’agissait d’une heureuse coïncidence que le nom de sa nouvelle fonction, deux pouces levés ( Two Thumbs Up dans sa version en anglais), reprenne celui des célèbres critiques de cinéma Gene Siskel et Roger Ebert, une marque déposée.

Netflix s’est ravisée depuis la publication de son annonce lundi. Mardi, le nom de son bouton semble avoir été modifié pour Double Thumbs Up , en anglais, mais dans l’URL du site  (Nouvelle fenêtre) , on peut toujours voir la mention Two Thumbs Up . Sollicitée par Radio-Canada, la plateforme n’avait pas encore donné suite à une demande de commentaire.

La fonction est offerte depuis lundi sur le site web de même que sur les télévisions intelligentes et les applications Android et iOS de Netflix.