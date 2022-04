Une étudiante de Saskatoon participe au concours Miss Indian World

On fait aussi de l’information en format collation.

Cette compétition est l’une des activités du pow-wow et festival Gathering of Nations, l’un des plus grands événements des membres de Premières Nations. Il se déroule à Albuquerque depuis 40 ans.

Pendant cinq jours, les connaissances de Chante Speidel autour de la culture autochtone, de la danse et de la chanson traditionnelle seront mises à l’épreuve.

En tout, les 24 participantes à ce concours seront jugées sur leur art oratoire ainsi que sur leur capacité à discuter des enjeux sociaux qui leur tiennent à coeur.

Chante Speidel est une porte-parole pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Elle souhaite faire entendre sa voix sur le sujet pendant son passage à Miss Indian World. Elle espère que cela sera une source d’inspiration pour d’autres jeunes femmes autochtones.

« Je pense qu’il est très important que les jeunes femmes autochtones soient représentées et qu’elles aient de bons modèles auxquels elles peuvent s’identifier. » — Une citation de Chante Speidel, étudiante en éducation à l’Université de la Saskatchewan

Chante Speidel va chanter une prière qui lui a été transmise par son grand-père lors de ce concours.

Elle affirme ne pas être vraiment focalisée sur la compétition, mais avoir hâte de rencontrer et de tisser des liens avec d’autres jeunes femmes autochtones.

Selon elle, ce sera une occasion de partager les différentes langues autochtones ainsi que leurs cultures.

Avec les informations de Jason Warick