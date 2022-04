Après la dépendance, l’espoir : quatre histoires

Helicya

En attendant la fin de sa thérapie, Helicya a trouvé un nouveau passe-temps pour occuper ses mains et son esprit. Photo : Radio-Canada / Pascale Langlois

Elle m’a jaugée pendant deux jours. Petite aux cheveux noirs, la main tatouée d’une tête de mort, les gestes nerveux, elle semble avoir une position de leader.

Le soir, juste avant le dernier atelier en ma présence, elle s’assoit près de moi et me dit de but en blanc: Moi, la thérapie m’a sauvée. Sa déclaration me surprend parce qu’on a eu peu de contacts pendant les deux journées. J’avais même l’impression qu’elle m’évitait.

Je vends du crack depuis que j’ai douze ans, j’en consomme depuis que j’ai quinze. J’avais pas d’avenir en fumant du crack. J’allais finir en prison ou morte , poursuit-elle. Helicya me déballe son sac rapidement, comme si elle avait peur de ma réponse.

Elle y était, en prison. Elle a raccourci sa peine de 18 mois en décidant de faire une thérapie. C’est la troisième fois qu’elle essaie, la première où elle réussit à compléter les trois mois.

Je suis capable de sortir et de ne pas consommer. En fin de semaine, je suis sortie et j’ai pas consommé. C’est la première fois de ma vie que je suis autant fière de moi. Et ce, malgré la tentation, avoue-t-elle.

À 21 ans, Helicya aura son premier emploi dans un dépanneur à sa sortie de thérapie. Et elle peut enfin penser voir sa fille de quatre ans qu’elle n’a pas vue depuis qu’elle était bébé. Sa petite bouille tapisse le mur de sa chambre.

La journaliste Pascale Langlois présente un extrait de l'entrevue avec Helicya, une résidente du pavillon de l’Assuétude. Photo : iStock / BenGoode

Alexandre

Alexandre a choisi la thérapie après avoir fait une récidive de voie de faits. Photo : Radio-Canada / Pascale Langlois

Grand gaillard, volontaire, Alexandre était venu me voir dès mon arrivée le premier jour. Il est surnommé le cerveau parce qu’il s’accroche à son retour à l’école. Tous les dimanches, une intervenante l’aide dans ses cours de français. Il en est tellement fier, il en parle tout le temps.

« Ça va m’aider à retourner au travail. Je veux partir ma propre compagnie en construction. » — Une citation de Alexandre, résident du pavillon de l’Assuétude

C’est aussi un mécanisme pour gérer son ennui. En se donnant un défi, il s’occupe et évite de faire des niaiseries, comme il me dit.

J’aurais pu faire mon temps en prison, mais ça ne m'aurait pas aidé. Ce n’est pas sa première thérapie, mais il me confie que c’est la première fois qu’il sent une différence. Je vois plus une lumière. Et cette lumière, il la partage également avec sa famille qui est fière de le voir cheminer.

Les histoires de rechutes sont nombreuses, mais elles font partie du processus m’ont dit les intervenantes. On ne sait jamais quelle sera la bonne fois. En attendant, elles ne doivent surtout pas les lâcher. Alexandre en est sûrement la preuve.

Onimiskw

Son cartable, ses crayons, ses cahiers, tout le matériel d’Onimiskw est ordonné sur son bureau, prêt à travailler. Photo : Radio-Canada / Pascale Langlois

Son nom en atikamekw signifie orage. C’est le nom qui lui a été donné lors d’une cérémonie dans sa communauté à Manawan. Il ne voulait pas que j’utilise celui qui se trouve sur ses pièces d’identités.

« Ma grand-mère disait qu’on a besoin des orages pour faire pousser les bleuets. » — Une citation de Onimiskw, résident du pavillon de l’Assuétude

Onimiskw est toujours bien organisé, prêt. Il sort de sa chambre avec un sac à dos dans lequel il traîne tout ce dont il a besoin durant la journée. Sa chambre est au quatrième étage et il ne veut pas devoir y retourner sans arrêt. Il dit se sentir jugé pour ces habitudes qui sont bien différentes des autres résidents.

Le premier jour, il est venu me parler longtemps, mais il ne voulait pas que je l’enregistre. Il me raconte patiemment, longuement son histoire remplie de blessures de confiance. Le français n’est pas sa langue maternelle, il le sait et il veut s’assurer d’être bien compris malgré tout.

Le lendemain, il a changé d’idée. Ses grands yeux bruns me regardent droit pendant qu’il me raconte son enfance nomade dans les bois, le rejet de ses camarades de classe, la découverte du corps de son petit frère après son suicide.

Personne ne sait ce que j’ai vécu. Seulement moi peux savoir ce que j’ai vécu. Après ce qu’il a vécu, la confiance est plus difficile à donner. Je sens son sentiment d’être étranger dans son propre pays. Il me répète plusieurs fois que c’est une autre culture ici.

Marie

Arrivée depuis quelques jours seulement, Marie se fait offrir par Helicya de jeunes boutures pour égayer sa chambre. Photo : Radio-Canada / Pascale Langlois

Marie a toujours le sourire aux lèvres, les émotions à fleur de peau. Elle est souvent volontaire dans les ateliers. Elle n’a pas peur d’exposer ses émotions. Elle est ici pour travailler sur elle et prend toutes les occasions qui s’offrent à elle pour le faire.

Elle est aussi l’une des rares à ne pas être issue du milieu carcéral, même si elle avoue qu’elle est elle aussi une criminelle de par sa consommation. Elle a pris la décision en janvier de faire une thérapie, mais elle a dû attendre plus de deux mois qu’une place se libère.

« Ça faisait longtemps que ma consommation ne me procurait plus zéro plaisir. Mon chum aussi a fait des démarches pour arrêter. On est rendus là dans notre couple. Ça fait deux ans qu’on est ensemble et on veut bâtir quelque chose. » — Une citation de Marie, résidente du pavillon de l’Assuétude

Marie m’avoue qu’elle avait entamé des démarches l’été dernier, mais qu’elle s’était gardé une porte ouverte. Elle continuait d’avoir accès à sa drogue de prédilection.

J’ai eu la chance avec mon intervenante d’avoir un beau premier contact. Elle m’a présenté une tranche de vie qui est venue me chercher. Je me suis sentie en confiance, en sécurité.

Grâce à cette confiance, elle peut enfin partager des choses qu’elle n’avait jamais partagé avec personne auparavant. Je vois dans son visage la fierté d’y être parvenu, mais aussi le poids qui lui a été enlevé.

En prenant la parole, elle souhaite mettre fin à des préjugés.

« On est des humains pareil. On a fait des erreurs. C’est par choix que je viens ici. Je souffre le martyr à tous les soirs de ne pas être chez nous. » — Une citation de Marie, résidente du pavillon de l’Assuétude

Elle rêve du printemps, de faire pousser des légumes et de profiter de son grand terrain avec son fils, son conjoint et ses chiens. Comme moi. En attendant sa sortie en juin, son amoureux viendra lui porter des semences qu’elle mettra au profit de tous les résidents.