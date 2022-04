Écoles, hôpitaux, transport : les Manitobains se préparent à un important blizzard

Les Manitobains se préparent à affronter une tempête de neige printanière qui provoquera des accumulations de 30 à 50 centimètres, pouvant aller jusqu'à 80 centimètres par endroit dans le centre et le sud du Manitoba. Des annonces d'écoles fermées et de transports annulés ont déja lieu.

Mardi, les divisions scolaires de la région métropolitaine de Winnipeg ont annoncé qu'elles annulent le transport scolaire mercredi et jeudi.

Elles décideront avant 6 h mercredi matin si les écoles seront ouvertes.

La Division scolaire de Portage la Prairie a avisé les parents que les écoles seront fermées et que tous les circuits d'autobus seront annulés, le 13 et le 14 avril.

Le directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine, Alain Laberge, indique dans une lettre aux parents que la Division scolaire franco-manitobaine DSFM surveillera le progrès de la tempête et partagera la décision dès six heures mercredi et jeudi matin .

La Division scolaire franco-manitobaine DSFM invite les parents à suivre ses réseaux sociaux et les médias pour savoir si le transport scolaire est annulé ou les écoles fermées.

Prévoir le coup pour les rendez-vous médicaux

Sur les réseaux sociaux, l'Office régional Santé Sud demande à ceux qui ont des rendez-vous médicaux d'appeler afin de s'assurer que leur rendez-vous est maintenu, puisque l'accès limité aux routes pourrait entraîner des délais et des annulations .

De plus, Santé Sud rappelle que des pannes d'électricité pourraient interrompre les services téléphoniques ou les services en ligne.

L'Office régional de la santé demande à ceux qui obtiennent des soins à domicile d'activer leur plan d'urgence et de contacter famille et amis.

Des vols annulés

Dans un courriel à CBC , Air Canada fait savoir qu'elle annule presque tous ses vols mercredi, sauf ses deux vols matinaux. La compagnie aérienne a 13 départs vers Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver.

Air Canada attend d'évaluer les impacts de la tempête pour déterminer la suite des opérations et décider si des vols doivent être annulés jeudi.

Le porte-parole de l'Administration aéroportuaire de Winnipeg, Tyler McAfee, note que l'aéroport demeure ouvert, mais que d'autres vols peuvent être annulés.

La décision incombe à la compagnie aérienne et basée sur les informations des pilotes, s'ils sentent qu'ils peuvent décoller et atterrir en sécurité, selon les vents et la visibilité , affirme-t-il.

Il ajoute que l'aéroport a un arsenal d'équipements pour déblayer rapidement une grande quantité de neige.

Soyez de bons voisins

Dans un point de presse avec les médias, la métérologiste pour Environnement Canada Natalie Hasell indique que la côte ouest de la vallée de la rivière Rouge verra des précipitations accrues avec des modélisations qui indiquent au moins 80 cm de neige .

Elle recommande à la population d'éviter les déplacements, de réviser les plans d'urgence et d'être de bons voisins.

La Ville de Winnipeg a par ailleurs annoncé la mise en place d'une interdiction de stationnement prolongée dans les rues entre minuit et 7 heures qui entre en vigueur jeudi.

Des organismes culturels, tels que l'Orchestre de chambre du Manitoba, annoncent aussi le report des activités prévues merdredi et jeudi. Le match des jets de Winnipeg contre le Kraken de Seattle prévu mercredi est annulé.