L’Ontario sur la bonne voie pour équilibrer le budget d’ici 2023-2024, selon le BRF

L'organe de surveillance financière de l'Ontario affirme que la province est sur la bonne voie pour équilibrer le budget d'ici 2023-2024 et enregistrer un excédent de 7,1 milliards de dollars trois ans plus tard.

La province a affiché un déficit de 16,4 milliards de dollars en 2020-2021 en raison des dépenses liées à la COVID-19, et le Bureau de la responsabilité financière (BRF) affirme que l'Ontario connaît maintenant une forte croissance de ses revenus qui dépassera les dépenses des programmes.

Un rapport publié mardi par le bureau indique que, dans le cadre des politiques actuelles, le budget sera équilibré d'ici un an.

Cependant, les politiques actuelles pourraient bien changer compte tenu des élections provinciales prévues pour le 2 juin.

Le Bureau de la responsabilité financière BRF prévoit que le déficit de 2021-2022 sera de 8,7 milliards de dollars, en deçà des 13,1 milliards de dollars prévus par le gouvernement lorsque le ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy, a publié les finances du troisième trimestre plus tôt cette année.