Ariane Moffatt, Half Moon Run et Safia Nolin ressuscitent 1969 dans un album collectif

Initié par l’auteur-compositeur et réalisateur Connor Seidel, l’album collectif 1969 lancé mardi rend hommage au folk du tournant des années 1970 avec des compositions originales de 12 artistes ou groupes du Québec, comme Ariane Moffatt, Half Moon Run, Claudia Bouvette, Louis-Jean Cormier, Elisapie et Safia Nolin.

Connor Seidel est un multi-instrumentiste, producteur et réalisateur montréalais qui opère au magnifique studio Treehouse à Sainte-Adèle. Il a réalisé plusieurs albums et chansons pour des artistes comme Charlotte Cardin, Matt Holubowski, Elliot Maginot et Les Soeurs Boulay.

C’est d’ailleurs lors de l’enregistrement de l’album La mort des étoiles (2019) des Soeurs Boulay qu’il a eu l’idée de faire un album aux sonorités des années 1970.

Elles ont commencé à me montrer des albums comme Jaune de Jean-Pierre Ferland et des albums de Beau Dommage, Robert Charlebois, Monique Leyrac, explique le jeune homme de 25 ans. J’ai vraiment trippé sur ces années-là, sur ce genre d’arrangements qui étaient vraiment audacieux à ce temps-là et qu’on n’entend pas vraiment dans la musique d’aujourd’hui.

Il mentionne également l’album Five Leaves Left de Nick Drake, grande inspiration pour son projet d’album collectif avec ses guitares classiques, ses harmonies, la grande place faite aux cordes, son côté un peu sombre et ses arrangements complexes.

Je me suis rendu compte que plusieurs grands albums étaient sortis en 1969, explique Connor Seidel. Je me suis dit que ce serait une ligne conductrice plus intéressante que les années 1970 en général, qui pouvaient aussi tomber dans le soul, le funk et d’autres styles de musique.

Un processus créatif très naturel

Chacune des dix chansons et les trois interludes de l’album 1969 sont des créations originales et Connor Seidel a participé à la composition d’environ la moitié d’entre elles. Les artistes avaient carte blanche, tant qu’ils respectaient l’esthétique folk des années 1960 et 1970.

Du côté des paroles, aucun thème n’a été réellement imposé, mais il s’en est dégagé quelques-uns au fil du temps, comme la beauté de la nature et le minimalisme , inspirés par les paysages entourant le studio Treehouse, dont les portes étaient généralement laissées ouvertes durant l'enregistrement pour laisser entrer l’air – et les sons – de l’extérieur.

Elisapie en pleine réflexion au studio Treehouse Photo : Nat Corbeil / Kay Miller

Le réalisateur a choisi des collaborateurs et collaboratrices avec qui il avait déjà travaillé, comme Matt Holubowski et Claudia Bouvette, mais il a également approché des artistes qu’il ne connaissait pas personnellement, comme Louis-Jean Cormier, dont il a découvert la musique il y a 4 ou 5 ans.

Les autres artistes du 1969 Collective, nom de groupe donné à ceux et celles qui ont participé à l’album, sont Jason Bajada, Philippe Brault et Joseph Mihalcea.

Des capsules vidéo pour raconter l’expérience

Chaque artiste ayant participé à l’album a également enregistré une courte capsule vidéo retraçant son parcours et expliquant sa création. On peut apprendre par exemple que la guillerette chanson composée par Safia Nolin, Tu danses Condessa, est un hommage à une dame flamboyante que Safia a rencontrée en faisant du bénévolat dans un CHSLD.

On peut également entendre Louis-Jean Cormier expliquer l’inspiration pour sa chanson Même les loups versent des larmes de joie : Le vrai sujet de cette chanson-là, c’est d’apprivoiser la vie normale après la perte d’un être cher.

L’album 1969 est disponible sur toutes les plateformes dès maintenant. La version album ainsi que le vinyle seront disponibles le 16 avril, juste à temps pour le Record Store Day.

