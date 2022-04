Caribous : « c’est un peu l'option nucléaire que le ministre fédéral a choisie! »

Un professeur de l'Université de Sherbrooke, qui est aussi l'ancien président du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, Marco Festa Bianchet, se réjouit de l'ultimatum envoyé par le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, au ministre québécois des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour dans le dossier des caribous.

Rappelons qu'Ottawa menace d'intervenir au Québec pour protéger les caribous au moment où s'amorce, mardi, la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards, une consultation très critiquée.

On peut dire que c'est un peu l'option nucléaire que le ministre fédéral a choisie, je suis heureux de ce choix , a indiqué le professeur de biologie à l'Université de Sherbrooke.

Selon Marco Festa Bianchet, c'est vraiment la première fois que le fédéral invoque les filets de sauvetage de la loi sur les espèces en péril et c'est nécessaire de le faire, car le gouvernement provincial a choisi de laisser l'industrie forestière détruire l'habitat des caribous depuis plusieurs années .

Dans une lettre datée du 8 avril, le ministre Guilbeault a lancé un ultimatum au ministre Dufour en lui demandant de transmettre, d'ici le 20 avril 2022, toute information concernant la protection, par le Québec, du caribou boréal et de son habitat essentiel .

Si la province ne s'engage pas rapidement à mettre en place des mesures de protection pour limiter le déclin de l'espèce, le ministre Guilbeault a écrit qu'il devra recommander au gouverneur en conseil de prendre un décret pour protéger ces portions de l'habitat essentiel qui ne le sont pas .

Ainsi, Ottawa pourrait forcer Québec à créer des habitats protégés pour le caribou.

Lors d'un point de presse mardi matin, Steven Guilbeault a expliqué qu'il avait essayé, dans les derniers mois, d'en venir à une entente avec Québec, mais sans succès. Le Québec a encore l'opportunité d'agir et de venir à la table et de négocier de bonne foi, mais ça doit se faire rapidement , a précisé le ministre fédéral.

Selon Marco Festa Bianchet, la stratégie provinciale a toujours été de ne rien faire, de prétendre de faire quelque chose et de retarder afin de protéger les emplois dans l'industrie forestière.

L'ex-président du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada a expliqué à La Presse Canadienne que le caribou dépendait des forêts anciennes et épaisses pour se protéger des prédateurs et fournir du lichen pour se nourrir.

Au fil du temps, l'industrie forestière a enlevé une grande partie de la vieille forêt et l'a remplacée par des arbres plus jeunes, privant ainsi le caribou de son habitat et de sa nourriture. Également, les chemins forestiers favorisent le déplacement des prédateurs naturels du caribou comme l'ours et le loup.