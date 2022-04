Piètre performance du PLQ dans Marie-Victorin : Dominique Anglade accuse le coup

On fait aussi de l’information en format collation.

En point de presse, Mme Anglade a pris le blâme pour la désaffection des électeurs de Longueuil envers le Parti libéral du Québec PLQ en faisant valoir que son message devait être plus clair et sa présence sur le terrain, plus soutenue.

Mais le temps commence à manquer pour la cheffe libérale en vue de changer de trajectoire et d'approche, à quelques mois du prochain scrutin général, le 3 octobre.

Lundi, dans Marie-Victorin, le Parti libéral du Québec PLQ a récolté une humiliante cinquième place, sous la barre des 7 % d'appui populaire. Selon Mme Anglade, les électeurs libéraux ont tout simplement choisi de rester chez eux, lundi, boudant le scrutin.

La candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ), Shirley Dorismond, a obtenu 35 % du vote, devenant la prochaine députée de la circonscription à la suite du départ de Catherine Fournier, suivie par le Parti québécois (PQ), avec 30 %; Québec solidaire (QS), avec 14 %; et le Parti conservateur du Québec (PCQ), avec 10 %.

Depuis quatre décennies, la circonscription affichait des couleurs péquistes.

76 sièges pour la CAQ

Au gain politique s'ajoute donc un gain symbolique important pour la Coalition avenir Québec CAQ de François Legault, qui n'a perdu aucune des trois élections complémentaires du présent mandat, les deux autres étant Roberval et Jean-Talon. À l'Assemblée nationale, la Coalition avenir Québec CAQ occupe désormais 76 des 125 sièges.

Comme si le résultat de lundi n'était pas assez dévastateur pour le Parti libéral du Québec PLQ , le chef de la Coalition avenir Québec CAQ et premier ministre en a rajouté une couche en accablant Dominique Anglade, qui aurait indisposé les électeurs, selon lui, en lui lançant de la boue en Chambre dans le dossier du CHSLD Herron, où sont morts des dizaines d'aînés vulnérables, dans des conditions atroces, durant la première vague de la pandémie, en 2020.

Les Québécois n'aiment pas ça, voir Dominique Anglade lancer de la boue , a-t-il estimé, en point de presse, tout sourire au lendemain de sa victoire éclatante.

Shirley Dorismond a été élue avec 795 voix d’avance sur Pierre Nantel du Parti québécois lors de l’élection partielle, lundi soir. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Malgré la position fort avantageuse de son parti et de son gouvernement à quelques mois de l'échéance électorale, M. Legault a soutenu qu'il voulait faire preuve d'humilité et s'éloigner de toute manifestation d'arrogance.

En Chambre, durant la période de questions, il a encore endossé la position de la victime dans le dossier Herron en disant à la cheffe de l'opposition officielle qu'elle devait arrêter de lancer de la boue .

Dans ce contexte particulièrement difficile pour le Parti libéral du Québec PLQ , la cheffe de l'opposition officielle promet de redoubler d'ardeur en vue d'aller davantage à la rencontre des électeurs et des militants pour livrer un message beaucoup plus clair qu'auparavant, afin de reconquérir le cœur des Québécois.

Même s'il s'agit d'une circonscription traditionnellement péquiste, Marie-Victorin faisait une place plus importante aux libéraux dans le passé. En 2018, le Parti libéral du Québec PLQ avait récolté 15 % d'appuis; en 2014, 26 %; en 2012, 17 %; et en 2008, 29 %. On est donc loin des maigres 7 % de lundi.

Cette faible performance privera la candidate libérale, Émilie Nollet, du remboursement de ses dépenses électorales par le Directeur général des élections, puisqu'elle n'a pas atteint le seuil minimal d'appuis de 15 % pour y avoir droit.

Le PQ se dit optimiste

Le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, a choisi quant à lui de faire contre mauvaise fortune bon cœur en adoptant un discours résolument optimiste.

Pour le Parti québécois PQ dans Marie-Victorin, ce n'est que partie remise , selon lui. Il a dit qu'avec la performance de lundi, son parti est désormais le seul qui peut battre la CAQ le 3 octobre.

Il a assuré que le candidat de la complémentaire, Pierre Nantel, serait une fois de plus sur les rangs pour le Parti québécois PQ à l'automne.

Du côté de Québec solidaire, le député Gabriel Nadeau-Dubois a expliqué la troisième place de son parti dans Marie-Victorin par le fait que Québec solidaire QS est un parti qui attire surtout les jeunes.

Or, ce vote-là, on a eu de la difficulté à le faire sortir dans Marie-Victorin, notamment parce que dans les élections partielles, il n'y a pas de vote sur les campus, et le vote sur les campus, c'est une force à Québec solidaire à chaque fois .