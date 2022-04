Le lutte pour le retour du train de passagers en Gaspésie se poursuit

Un appel à tous a été lancé, lundi.

En entrevue à l'émission Bon Pied, bonne heure, le porte-parole de la Coalition, Bernard Babin, a demandé aux Gaspésiens de se faire entendre de VIA Rail.

Les citoyens sont invités à interpeller tous les élus, préfets, maires, chefs de bande et conseillers pour qu’ils se joignent au mouvement. La Coalition, sur son site, a recensé tous les élus des 34 municipalités des quatre MRC qui sont traversées par le rail.

Le retour du service est pour Bernard Babin une question d’équité. Il fait valoir que VIA Rail est une entreprise publique dont le mandat est de desservir la population canadienne.

Le rail gaspésien, observe M. Babin, est maintenant presque complètement consolidé jusqu’à New Carlisle. On est prêt , dit-il.

M. Babin suggère que la navette de la Régie intermunicipale de transport Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine REGIM prenne le relais à partir de New Carlisle jusqu’à Gaspé. La Régie intermunicipale de transport Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine REGIM a déjà de telles ententes avec VIA Rail et offre durant certaines périodes, comme à Noël ou à l'été, un service de navette entre Campbellton et Gaspé.

Le service du train voyageur de VIA Rail entre Matapédia et New Carlisle a pris fin le 13 août 2013. Il s’agit du dernier train de passagers à avoir roulé en Gaspésie.