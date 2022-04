Le NPD promet un salaire minimum de 25 $/h pour les éducateurs de la petite enfance

On fait aussi de l’information en format collation.

L'entente que le gouvernement progressiste-conservateur a récemment conclue avec Ottawa pour instaurer des frais moyens de 10 $ par jour pour les services de garde agréés comprenait un salaire minimum de 18 $ l'heure pour les éducateurs de la petite enfance et de 20 $ pour les superviseurs.

En vertu de cette entente, le salaire minimum augmenterait de 1 $ l'heure chaque année jusqu'à atteindre 25 $.

Cependant, la Coalition ontarienne pour de meilleurs services de garde d'enfants ainsi que l'Association des éducatrices et éducateurs de la petite enfance de l'Ontario (AECEO) ont écrit une lettre ouverte pour demander un salaire horaire de 25 $ afin d’aider l'Ontario à recruter et retenir suffisamment de travailleurs dans ce secteur en pleine croissance.

La cheffe du Nouveau Parti démocratique NPD , Andrea Horwath, a annoncé mardi que le salaire salaire minimum horaire passerait à 25 $ pour les éducateurs de la petite enfance qualifiés et de 20 $ pour les autres employés du programme, et qu'elle mettrait en place une grille salariale, autre demande des associations.

Nous savons à quel point ces travailleurs sont importants, ils fournissent littéralement non seulement des soins à nos petits, mais ils les préparent pour leur avenir avec l'éducation de la petite enfance, ce qui est extrêmement, extrêmement important , a-t-elle déclaré.

Mais parce qu'ils sont payés si peu, parce que leurs salaires n'ont pas été adéquats, il est difficile de garder les travailleurs des services de garde d'enfants dans le secteur.

Concurrence

Gordon Cleveland, expert en politique de garde d'enfants et professeur associé émérite à l'Université de Toronto, a déclaré que les salaires du personnel de garde d'enfants doivent augmenter de manière significative parce que les garderies et le programme de maternelle à temps plein de l'Ontario tentent tous deux d’embaucher des éducateurs de la petite enfance qualifiés. Or, les maternelles offrent de meilleurs salaires.

Mme Horwath a également déclaré que si elle était élue, elle travaillerait avec le secteur pour concevoir et mettre en œuvre une stratégie de la main-d'œuvre, y compris les avantages sociaux, les pensions, le temps de planification payé et le soutien aux travailleurs pour améliorer leurs qualifications.

Elle n'a pas donné de budget pour ces promesses, mais a déclaré que le Nouveau Parti démocratique NPD dévoilera une plateforme entièrement chiffrée.

Ce dont nous sommes sûrs, c'est que si nous ne payons pas les éducateurs de la petite enfance ce qu'ils méritent et que nous ne leur offrons pas de bons emplois, le secteur de la garde d'enfants dans la province de l'Ontario sera absent, et cela va coûter très cher, car cela signifie que les femmes et les familles ne pourront pas participer à l'activité économique.

