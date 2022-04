Les opposants à la fermeture d’une classe à l’école des Vieux-Moulins se font entendre

On fait aussi de l’information en format collation.

Des professeurs, des élèves, des élus et des parents, notamment se sont succédé au microphone pour se porter à la défense de cette classe menacée de fermeture.

Le Centre de services scolaire (centre de services scolaire CSS ) Kamouraska–Rivière-du-Loup compte modifier l’offre de services éducatifs dans cette école secondaire puisque seulement sept élèves sont inscrits en 3e secondaire pour l’année 2022- 2023.

Report demandé

Une dizaine d’intervenants ont pris la parole pour demander au centre de services scolaire CSS de reporter sa décision finale d’un an. C’est le cas du Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage. Sa présidente, Natacha Blanchet, estime que le processus a été enclenché rapidement alors que rien ne laissait présager que cette classe était menacée de fermeture. Ça laisse un espace-temps assez restreint et à part la consultation publique [de lundi], il n’y a pas de lieu pour pouvoir influencer, si on veut, la décision finale , déplore-t-elle.

Mme Blanchet indique que les enseignants et le syndicat ont été mis au courant de cette éventualité le 28 mars et qu’une assemblée publique de consultation a été annoncée à peine quelques jours plus tard.

Un avis écrit peut être déposé d’ici le 22 avril, ce que le Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage compte faire.

« Mais après ça, c’est entre les mains de la direction générale, qui est responsable et qui va le transmettre au conseil d’administration. Si la direction générale recommande [la fermeture], ça m’étonnerait que le conseil d’administration aille à l’encontre. » — Une citation de Natacha Blanchet, présidente, Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage

La décision devrait être rendue avant le 1er mai puisque cela représente l’abolition de deux postes d'enseignants et que ceux-ci devront être assignés à une nouvelle école advenant la fermeture de la classe.

La présidente du Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage Natacha Blanchet. Photo : Courtoisie : Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage

Natacha Blanchet doute cependant que le centre de services scolaire CSS ait suivi la procédure habituelle dans ce genre de cas. On ne connaît pas comment s’est faite l’analyse. On ne connaît pas qui était sur ce comité-là. Il y a beaucoup de données qui ne sont pas inscrites , affirme la présidente.

La résistance s’organise

La mairesse de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Josée Ouellet, a été la première à monter aux barricades. Au lendemain de l’assemblée publique, elle se déclare satisfaite de l’écoute dont a fait preuve l’administration du centre de services scolaire CSS . Pour dire vrai, je ressens un profond sentiment de fierté envers ma communauté qui a participé de belle façon , se réjouit Mme Ouellet.

La mairesse veut que ses citoyens continuent de se mobiliser. D’ailleurs, elle a lancé l’invitation et une rencontre visant à former un comité de sauvegarde aura lieu mercredi soir à la microbrasserie St-HuBière.

« On a un très court laps de temps, mais j’ai confiance en la capacité de ma communauté de se mettre en mode solution. Il faut juste qu’on prenne le temps de s’asseoir et de regarder les avenues possibles. » — Une citation de Josée Ouellet, mairesse, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

La municipalité a d’ailleurs adopté une résolution demandant le maintien de la classe de 3e secondaire le 4 avril dernier. Celle-ci a été transmise à l’organisation du Centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup.