De l’aide disponible pour les femmes immigrées ou réfugiées victimes d’abus

Le projet est financé sur une période de trois ans par Femmes et Égalité des genres Canada. Son objectif est de mieux comprendre les besoins particuliers de ces victimes dans la région du Grand Moncton et dans toute la province.

C’est très difficile de faire savoir qu’on existe , a révélé la gestionnaire du projet, Mélanie Bourque, en entrevue à l'émission de radio La matinale. On ne va pas se le cacher : la notion de victimes de violence conjugale est encore tabou dans la communauté.

Mme Bourque poursuit qu’avant la crise de la COVID-19, les refuges accueillaient des femmes plus âgées et sans enfants. Depuis deux ans, la clientèle a changé et on compte davantage de jeunes femmes et de jeunes mères de famille avec leurs enfants.

Avec la pandémie, tous les foyers d’urgence ne fournissent plus à la demande. Nos lits sont toujours occupés , dit-elle.

De nouvelles ressources depuis 2018

L’idée du projet est venue en 2018 à la suite de l’adoption de la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes. Le Nouveau-Brunswick a été l’une des dernières provinces à instaurer cette réglementation.

Avant 2018, une femme victime de violence conjugale n’avait que le refuge comme moyen de s’en sortir, note Mme Bourque.

La porte d'entrée du refuge de l'organisme Carrefour pour femmes à Moncton. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Désormais, avec les ordonnances d’intervention d’urgence, elles peuvent demander des conditions, comme l’occupation exclusive temporaire de leur résidence et la prise en charge temporaire des enfants.

Ce sont des ressources ciblées qui leur permettent d’accéder au processus juridique. Mais comme les femmes d’ici ne savent pas que ce programme existe, imaginez pour une femme d’un autre pays , fait remarquer Mélanie Bourque.

Respect des cultures

Mélanie Bourque précise qu'il arrive que les femmes immigrées et réfugiées vivent une relation abusive.

La séparation ne se faisait pas dans leur pays d’origine. Ces femmes n’avaient pas les ressources ni les réseaux que nous avons ici. Avec ce projet, on va rendre ce processus plus accessible avec des méthodes et des interventions plus sensibles aux différences culturelles , stipule la responsable du projet.

Elle donne l’exemple des musulmans qui pratiquent le ramadan. Si une femme se retrouve en situation d’urgence, il faut considérer qu’elle n’a peut-être pas mangé de la journée. Alors, si elle est en sécurité, on peut lui donner une pause, argue-t-elle.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une publicité ciblée du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour écrit en arabe qui circule sur Facebook. Photo : Facebook / Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour

Remplir un formulaire peut prendre de sept à huit heures , note Mme Bourque. Ça peut être long et traumatisant pour la victime. Parfois, on n’a pas de gardienne pour les enfants. Parfois, on a besoin d’une autre intervenante.

La gestionnaire du programme est en période de recrutement. On cherche des femmes qui ont vécu de l’abus conjugal pour former un groupe de discussion et un comité consultatif.

Avec des informations de l'émission de radio La matinale