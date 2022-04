Une scierie de Wawa en voie de renaître

La famille québécoise Cossette annonce qu’elle va amorcer la relance de la scierie Wawa OSB Inc. qui a fermé ses portes en 2017.

La famille Cossette, un important acteur de l’industrie forestière au Québec, affirme que la relance du moulin représente un investissement de 180 millions de dollars et pourrait à terme ramener 140 emplois dans la région.

Du total, 15 millions de dollars ont été investis par le gouvernement de l’Ontario par l'intermédiaire de son Programme d'investissement et d'innovation dans le secteur forestier. Ce montant sera utilisé pour moderniser l’équipement de production.

Les installations de Wawa OSB Inc. vont de nouveau servir à fabriquer des panneaux de lamelles orientées, utilisés pour construire des maisons. L'usine avait été convertie pour produire des granulés de bois peu avant sa fermeture.

Cette aide est une première étape clé du financement de notre projet de réouverture de la scierie , affirme Yolaine Rousseau, vice-présidente et directrice de Wawa OSB Inc.

Une nouvelle qui réjouit le ministre des Richesses naturelles et des Forêts Greg Rickford. Le financement de cette nouvelle usine est un gain pour l’Ontario, Wawa OSB Inc. et toute la collectivité de Wawa , dit-il.

L'Ontario a mis en place certaines conditions à l'accès au financement, notamment de travailler avec les communautés autochtones de la région.

Renouer avec l’identité de Wawa

Le député d’Algoma-Manitoulin, Michael Mantha, se réjouit de cet investissement dans la région, qui la ramène en terrain industriel connu.

Ça va retourner l'identité de Wawa, qui a toujours été une communauté d’usine à panneaux, et ce depuis 1995 [...] c’est vraiment de quoi qui est très bienvenu dans la communauté , affirme M. Mantha.

Le député d'Algoma-Manitoulin, Michael Mantha Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Le député provincial affirme avoir rencontré des représentants de la famille Cossette, et dit que ceux-ci étaient extrêmement contents de savoir que le député provincial est francophone .

M. Mantha affirme que les représentants et lui ont pu discuter des questions à régler pour ramener la scierie à Wawa.

Ensemble, nous allons prendre ces enjeux un à la fois et nous allons les résoudre , explique-t-il.

Il affirme que la première question à régler par la compagnie sera de mettre en place un plan de production qui va mener à la production de la première planche à l’été 2023 .

Selon lui, le retour de Wawa comme transformateur de bois dans le secteur va donner un coup de pouce aux producteurs de bois.