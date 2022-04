Protection du caribou : le ministre Dufour fait le travail, selon François Legault

« Ben oui! » Voilà ce qu'a candidement répondu le premier ministre François Legault à savoir si son ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, faisait bien son travail. Ottawa croit pourtant que son ministère refuse « de coopérer » et qu'il n'en fait pas assez pour protéger l'habitat du caribou, une responsabilité qui incombe à M. Dufour.

Le premier ministre du Québec n'a pas eu le choix que de se prononcer mardi sur le sort de l'animal classé parmi les espèces menacées au Canada.

Quelques heures plus tôt, le gouvernement fédéral, par la voix du ministre de l'Environnement Steven Guilbeault, dévoilait son intention d'imposer un décret au Québec si la province ne collabore pas davantage et ne met pas en place des mesures plus costaudes pour protéger l'habitat essentiel du caribou forestier sur son territoire.

Si le décret allait de l'avant, tel que l'envisage réellement Ottawa à ce stade-ci, le fédéral prendrait le contrôle de milliers de kilomètres carrés de forêts au Québec. M. Guilbeault a laissé entendre que le fédéral aurait aussi le contrôle de la gestion forestière sur la zone visée par le décret et de toute autre activité pouvant perturber l'habitat.

Selon le premier ministre du Québec, Ottawa est un gouvernement très centralisateur et ses intentions concernant le caribou forestier en sont une nouvelle preuve. C'est notre juridiction, on va s'en occuper , a réagi M. Legault en répondant en anglais à la question d'un journaliste. Je pense que le gouvernement Trudeau a d'autre chose à s'occuper.

Le ministre Pierre Dufour (à gauche) a encore la confiance du premier ministre François Legault. (Archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Des emplois et des caribous

Les données produites par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) sont sans équivoque. Plusieurs hardes de caribous forestiers sont en déclin au Québec.

D'autres sont tout bonnement au seuil de l'extinction, comme les hardes de caribous forestiers de Val-d'Or et de Charlevoix, ainsi que la harde de caribous montagnards de la Gaspésie.

Ailleurs, la majorité des inventaires du gouvernement québécois montrent des signes d'effritement des populations et une forte perturbation de leur habitat essentiel que sont les vieilles forêts. Les coupes forestières figurent parmi les principales causes de la perte d'habitat.

Mardi, le premier ministre ne s'est pas engagé à protéger le caribou et ne s'est pas commis non plus à savoir si l'animal était plus ou moins important qu'un emploi dans l'industrie forestière. Il a plutôt insisté sur l'importance d' avoir un équilibre .

« Il faut avoir un équilibre pour sauver le caribou, mais aussi protéger des emplois en région qui sont importants. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Il s'en est par la suite remis à la commission indépendante mise sur pied par le ministre Pierre Dufour, et dont la tournée d'audiences publiques s'est amorcée mardi en Gaspésie. Est-ce qu'il y a d'autres gestes qui peuvent être posés? [...] On a une commission indépendante qui se penche là-dessus , a dit le premier ministre.

Les trois commissaires ont le mandat d'analyser les impacts socioéconomiques d'une nouvelle Stratégie de protection de l'habitat du caribou forestier et montagnard, en particulier sur l'industrie forestière. Cette stratégie prévoit des mesures additionnelles, mais leur portée demeure incertaine tant que la version finale n'est pas connue.

Depuis son entrée en poste, Pierre Dufour a repoussé par deux fois la mise en place d'une nouvelle stratégie de protection de l'habitat. La nouvelle échéance est fixée en 2023, jure le ministre.

Il pourrait ne rester qu'aussi peu que 5252 caribous forestiers ou montagnards au Québec, selon un document de consultation de la commission indépendante. En 2012, la population était estimée entre 6500 et 8000 individus par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP .

Le caribou est au centre d'une querelle entre Québec et Ottawa, qui ne s'entendent pas sur les mesures de protection. (Archives) Photo : Katrina Noel

Dufour piqué au vif

Peu de temps après le point de presse du premier ministre, c'était au tour de Pierre Dufour de répondre aux questions des journalistes dans les corridors de l'Assemblée nationale.

Ce dernier a été piqué au vif par la façon de faire du gouvernement fédéral. On n'a pas à négocier sur une scène publique. Je trouve ça cavalier , a-t-il déploré. La négociation en question concerne une entente de collaboration entre Ottawa et Québec sur la protection des espèces en périls en sol québécois. La précédente a pris fin au 31 mars dernier.

Si Québec réclame le contrôle de la gestion de son territoire forestier, la loi fédérale repose sur un principe de complémentarité entre les deux juridictions en ce qui concerne les espèces en périls.

Le possible décret brandi par Steven Guilbeault est une obligation de la Loi sur les espèces en périls du Canada. Le mécanisme est prévu si le titulaire d'Environnement Canada constate qu'une province ou un territoire ne parvient pas à protéger adéquatement l'habitat d'une espèce désignée. Le ministre est alors légalement tenu de recommander au conseil des ministres fédéral d'intervenir.

Des enclos de maternité et de protection ont été construits pour trois hardes au Québec, soit celles de Charlevoix, de Val-d'Or et de la Gaspésie. (Archives) Photo : Gracieuseté : ministère de la Faune

M. Dufour, qui estime que la lettre a été volontairement coulée , aurait préféré conserver un canal de communication hermétique avec le ministre fédéral, du moins le temps de lui préparer une réponse et de l'acheminer vers Ottawa.

Il a aussi dénoncé le moment choisi pour dévoiler la lettre, soit le même jour que le début des travaux de la commission indépendante. Quelle coïncidence! , a-t-il pesté avant défendre son bilan des quatre dernières années. On va investi 25 millions de dollars , a-t-il insisté, affirmant avoir mis plus d'argent pour la protection du caribou que ne l'a fait le fédéral au cours de a même période.

M. Dufour a vanté la mise en place de territoires protégés, la fermeture de chemins forestiers et la mise en enclos de certaines hardes isolées. Taxé de ne pas en faire assez par les organismes de conservation, et maintenant par Ottawa, Pierre Dufour a répété mardi, comme le premier ministre, qu'il ne faut pas perdre de vue la vitalité économique de certaines régions.

Le ministre prépare actuellement sa réplique à la lettre de Steven Guilbeault.