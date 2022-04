Des Ontariens afrodescendants présentent les enjeux du prochain scrutin provincial

À l’approche des élections provinciales, cinq membres de la diversité afroculturelle s’expriment sur les enjeux touchant leurs communautés et qui, selon eux, devraient faire partie des priorités des candidats sur la scène politique. La francophonie par l’intégration des immigrants, le financement de la police et l'accès au logement abordable est au cœur des revendications émises par ces Ontariens.

Appuyer les efforts de sauvegarde de la francophonie en Ontario

Joseph Bitamba est un réalisateur cumulant 30 ans de carrière. Arrivé dans la province ontarienne il y a 20 ans en tant que réfugié, il se définit aujourd’hui en tant que Canadien franco-ontarien d’origine burundaise. Tout enjeu touchant de près la communauté immigrante francophone lui tient à cœur.

Il souhaite donc que les politiciens se penchent sur leur intégration en luttant contre la pauvreté. Si je compare avec d’autres pays, le Canada fait beaucoup, mais il faut réduire les inégalités , dit-il.

« J’interpelle les élus francophones à faire beaucoup plus pour la minorité francophone en Ontario [...] Il faut qu’il y ait une écoute, une entente. » — Une citation de Joseph Bitamba, Toronto

Gouled Hassan est originaire de Djibouti, le seul pays francophone de l’est de l’Afrique. Photo : Gouled Hassan

Même son de cloche du côté de Gouled Hassan, résident de Sudbury. Il croit qu’avec la pandémie, l’écart entre les inégalités sociales a augmenté, particulièrement au détriment des communautés racisées , explique-t-il. C’est encore pire pour la communauté noire francophone [...] Des réalités dont personne ne parle. Je n’ai pas encore entendu de stratégie qui prend en considération ces réalités.

De son côté, Hermane Ligué, résident de Mississauga, déplore les lacunes dans l’offre de services en français. Il faut rendre à nouveau le Commissariat des services en français indépendant .

« La COVID-19 a mis à nu les insuffisances du système quant à la dispensation des services de santé en français. Le prochain gouvernement qui s’en vient doit se pencher là-dessus pour rendre l’offre active [des services en français] plus concrète. » — Une citation de Hermane Ligué, résident de Mississauga

Le Franco-ontarien souhaite voir une progression de la langue française à travers la province. Il faudrait permettre à toutes les régions obligatoirement d’être désignées bilingues pour que toute la communauté francophone puisse bénéficier de l’offre active en français .

Hermane Ligué est un entrepreneur d’origine ivoirienne. Photo : Hermane Ligué

M. Ligué dénonce également une disparité entre le discours politique fédéral et l’amélioration des mesures pour faciliter l’immigration francophone dans la province. On ne peut pas encourager l’immigration francophone si ceux-là [les étudiants internationaux] sont refusés , dit-il. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau politique.

Il souhaite que les élus ontariens se penchent sur la question.

« L’éducation est le socle de tout développement. Comment comprendre que 70 % des demandes d’admission des étudiants internationaux francophones sont refusées. » — Une citation de Hermane Ligué, Mississauga

Le père de famille souhaite que tous les paliers du gouvernement canadien mettent en place des mécanismes pour encourager l’immigration francophone noire .

Patrick Auguste vit en Ontario depuis plus de 15 ans. Photo : Patrick Auguste

Patrick Auguste, vice-président de la Coalition des Noirs francophones de l'Ontario, est aussi de cet avis. Je suis engagé dans l’amélioration de la qualité de vie des Noirs en général . L’intégration, l’accueil des nouveaux arrivants, particulièrement les francophones de l’Afrique subsaharienne, les Caraïbes [...] c’est très important pour nous , dit-il.

« Les objectifs du nombre de nouveaux arrivants francophones ne sont pas atteints. C’est certain que ceux qui viennent de l'Afrique francophone, des Caraïbes peuvent contribuer à l’atteinte de ces objectifs. » — Une citation de Patrick Auguste, Ottawa

L’Ottavien craint que l’immigration francophone en Ontario ne soit pas facilitée si le Parti progressiste-conservateur est élu majoritairement. Les conservateurs ont été un peu plus flexibles depuis quelque temps, mais il y a toujours un risque que la politique devienne un peu plus fermée aux nouveaux arrivants , croit-il.

Réduire le budget de la police

Pour le Torontois Joseph Bitamba, il est important d’améliorer les relations entre la police et les communautés culturelles en réduisant le budget de cette institution au profit de services destinés aux communautés. C’est le seul moyen pour que nos jeunes aient confiance en la police et que la police ne stigmatise plus nos jeunes , dit-il.

« Il faut qu’ils [les policiers] travaillent avec les différentes communautés, qu’on crée des rapprochements. » — Une citation de Joseph Bitamba, Toronto

Même son de cloche du côté de Gouled Hassan, résident de Sudbury et sympathisant du mouvement Black Lives Matter. Ça ne veut pas dire qu’on n’a pas besoin de la police, mais on a besoin davantage de services sociaux adaptés , croit-il.

« On n’a pas besoin d’appeler la police pour quelqu’un qui est en crise mentale surtout quand la police ne s'identifie pas à la personne en crise [...] Quand c’est une jeune noire en crise, les conséquences sont très graves. On a besoin de services adaptés à ces besoins. » — Une citation de Gouled Hassan, résident de Sudbury

Logement abordable

Chelby Marie Daigle est née et a grandi à Ottawa. Elle croit que les problèmes liés au logement abordable et à l'itinérance sont les enjeux les plus criants à Ottawa et d’autres villes de la province. À Ottawa, je connais beaucoup de familles sans-abri, ce sont des familles noires parce que ce sont des réfugiés , précise-t-elle. Il y a beaucoup de gens qui travaillent et sont sans-abri aussi , ajoute-t-elle.

« Il faut trouver des solutions maintenant. C’est urgent [...] Il faut que les partis travaillent ensemble pour améliorer la situation de la population. » — Une citation de Chelby Marie Daigle, résidente d'Ottawa

Chelby Marie Daigle est la rédactrice en chef de Muslim Link, une entreprise sociale indépendante et non affiliée à une quelconque organisation musulmane au Canada ou à l'étranger. Photo : Chelby Marie Daigle

Selon le professeur Peter Graefe, on parle très peu de l’effet de la discrimination dans l’offre de logement. Il y a quand même des trous dans la manière d’aborder cette question , dit-il.

Pour ce qui est du financement de la police, M. Graefe rappelle qu’il a été très utile pour le Parti progressiste- conservateur de rallier sa base contre ce mouvement. En 2018, ils ont beaucoup joué sur l’idée qu’il y avait un manque de respect pour la police . De manière générale, au sein des différents partis politiques, il prévoit qu’il y aura une vision un peu timide du définancement .

Par ailleurs, le professeur croit que la question de l‘immigration francophone sera peu considérée. C’est une demande importante pour la communauté francophone , dit-il. Toutefois, il ne croit pas que cet enjeu sera d’importance pour les partis. Les partis mettront sans doute quelques phrases dans leur programme [...] On va l’aborder surtout en termes de communauté francophone en général sans le point de vue des Afrodescendants , explique-t-il.

Promesses des partis

Sauvegarde de la francophonie

Afin de protéger le fait français dans la province, le Parti libéral de l’Ontario dit miser sur les programmes d’immersion en français; le recrutement, la formation et la rétention d’enseignants et d’éducateurs francophones. Les libéraux promettent aussi de faire des investissements au sein des écoles des conseils scolaires de langue française et s’engagent à offrir la gratuité des frais de scolarité aux éducateurs de la petite enfance.

Le Parti vert de l’Ontario, pour sa part, promet de s’attaquer à l’offre de soutien et de service de santé mentale en français adaptés aux différentes communautés de la province.

À l’instar des libéraux, le Parti vert propose également de travailler de concert avec les conseils scolaires francophones et de mettre en place une stratégie de recrutement et de rétention du personnel enseignant.

Dans une note adressée à Radio-Canada, le Nouveau Parti démocratique NPD de l'Ontario promet d'appuyer les francophones de la province en rétablissant l'indépendance du Commissariat aux services en français et ce jusqu’à ce que nous ayons accès à l'éducation en français de la maternelle à l'université par et pour les francophones, et jusqu’à ce que la culture francophone obtienne le respect et la place qu'elle mérite.

Face aux griefs des communautés concernant la police

Les libéraux ne promettent pas de réduire le budget de la police, mais sont prêts à fournir des fonds pour l’acquisition de caméras corporelles aux forces de l'ordre. Ils s’engagent aussi à augmenter le nombre de travailleurs de la santé mentale qui répondent aux appels d’urgence en identifiant les services appropriés et en dirigeant la population vers ces derniers.

Les verts de l’Ontario visent à nouveau l'amélioration des services de soins en santé mentale en augmentant son financement dans les communautés racisées, chez les nouveaux arrivants et d’autres communautés marginalisées , note l’attachée de presse du Parti vert, Darren Elias.

Les verts disent être prêts à travailler avec le gouvernement fédéral pour décriminaliser des drogues et réduire le budget de financement du système de justice au profit des services en santé mentale. Ils veulent créer une ligne d’urgence et des équipes d’intervention, en dehors de la police, pour répondre aux appels liés à la santé mentale et à la toxicomanie.

Les néo-démocrates proposent également que les appels liés à la santé mentale soient pris en charge par des professionnels qualifiés dans ce domaine; et aussi d'investir dans les services d'interventions d'urgence en santé mentale ainsi que dans un régime de santé mentale universel .

Par ailleurs, le Nouveau Parti démocratique NPD réclame des réformes policières telles que l'amélioration de la responsabilisation, la réforme de l'UES [Unité des enquêtes spéciales] .

Réduction de la pauvreté et de la crise d’accessibilité au logement

Les libéraux promettent d’aider plus de 700 000 travailleurs. Nous augmenterons le salaire minimum à 16 $ l'heure à compter du 1er janvier 2023 , affirme le parti dans une note attribuée à la candidate Julie Letete, de la circonscription d'Etobicoke Nord. Le parti dit vouloir rétablir un revenu de base qui tiendra compte des différents taux de salaire dans les différentes régions de la province .

De son côté, le Parti vert promet un revenu de base universel avec un salaire minimum par région. Au moins un salaire minimum de 16,20 $ dans toutes les régions de la province : 18,10 $ à Guelph, 17,20 $ dans la région de Waterloo, 18,55 $ à Muskoka et 22,08 $ à Toronto, entre autres.

Les libéraux de l'Ontario proposent des investissements dans les logements abordables, le contrôle des loyers et une réforme du zonage ainsi qu’une instauration de taxes sur des terrains réservés par des promoteurs immobiliers. Ils promettent également de cibler des logements abordables pour les francophones en utilisant les Centres d'Accueil Héritage de Toronto comme exemple d'intégration des soins communautaires et des logements en français .

Les verts de l’Ontario proposent de construire 160 000 nouveaux logements abordables et de rénover 260 000 logements communautaires abordables .

À l’instar des libéraux, les verts veulent également taxer des logements vacants à l’échelle de la province pour empêcher la spéculation des propriétaires, rétablir le contrôle des loyers des nouveaux logements pour diminuer la pression immobilière. Ils promettent aussi de prolonger le soutien financier de 311 000 ménages ontariens au moyen d’une allocation de logement transférable .

Les néo-démocrates affirment être déterminés à réduire la pauvreté, au sein des communautés racialisées sans préciser de façon concrète comment ils s'y prendront. Nous travaillerons en collaboration pour identifier et éliminer les préjugés systémiques et structurels, et pour promouvoir l'équité et l'inclusion.

En ce qui concerne l'accès au logement abordable, le Parti promet des prêts incitatifs pour aider les familles à acheter leur première maison. Ils promettent de construire 69 000 logements abordables et 30 000 logements supervisés. Tout comme le Parti vert, les néo-démocrates visent à soutenir financièrement 311 000 ménages dans le paiement de leur loyer et à empêcher les augmentations de loyer injustes .

Le Parti progressiste-conservateur de l’Ontario n'a pas répondu à nos courriels.