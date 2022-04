Scott Moe maintient ses propos sur les émissions de carbone par habitant

Scott Moe a affirmé que les critiques disant que la Saskatchewan a les émissions de carbone par habitant les plus élevées du pays ne le dérangent plus.

Selon lui, les émissions de gaz à effet de serre GES devraient être mesurées en fonction de la consommation et non de la production d'une province.

Beaucoup de gens viennent me voir et me disent : Hé, c'est vous qui avez les plus fortes émissions de carbone par habitant. Je m'en fiche [I don’t care] , a déclaré M. Moe lors de son discours à la Chambre de commerce.

La Saskatchewan est depuis longtemps critiquée pour ses performances par les groupes environnementaux. Ce qu'ils essaient de faire, c'est de marquer des points politiques faciles , dénonce Scott Moe.

Le premier ministre a ajouté que la province a le taux d’exportation le plus élevé par habitant au Canada et qu’elle fabrique les produits les plus propres.

« Nous avons les produits les plus propres au monde par tonne de potasse, par tonne de produits agroalimentaires, par unité d'uranium qui est produite ici. » — Une citation de Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

Des propos dénoncés par l’opposition officielle

Selon la porte-parole de l'opposition en matière d'environnement, Erika Ritchie, les commentaires du premier ministre sont la preuve qu’il ne prend pas le changement climatique au sérieux.

Le type de réponse du premier ministre est révélateur d'une attitude très désinvolte face à une crise grave , a-t-elle déclaré aux journalistes.

« Ce problème a besoin d'une réponse de tout le gouvernement et d'une réponse à l'échelle de l'économie. » — Une citation de Erika Richie, porte-parole de l'opposition en matière d'environnement

Lundi, à l'Assemblée législative, Erika Ritchie en a profité pour réclamer des actions concrètes de la part du gouvernement en vue de réduire les émissions de carbone dans la province.

La Saskatchewan, critiquée pour ses émissions de GES

La Saskatchewan est depuis longtemps en désaccord avec le plan de lutte contre le changement climatique du gouvernement fédéral.

L'année dernière, la Cour suprême du Canada a statué que le programme de tarification du carbone du gouvernement fédéral était constitutionnel, malgré une contestation judiciaire menée par le gouvernement provincial.

Selon le Rapport d'inventaire national 2021 publié par Environnement et Changement climatique Canada, les émissions de gaz à effet de serre par habitant générées en Saskatchewan sont actuellement en tête du pays.

L'étude a révélé cependant que les émissions de la Saskatchewan ont diminué d'une mégatonne de 2018 à 2019 et sont restées à des niveaux relativement stables de 2014 à 2019.

Avec les informations de David Shield, Yasmine Ghania et Adam Hunter