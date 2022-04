Vieux-Quai en fête Alouette de retour pour une 28e année

On fait aussi de l’information en format collation.

Plusieurs spectacles sont proposés aux festivaliers. Ils pourront notamment voir Louis-Jean Cormier, Jay Scoot et Matt Lang. Le collectif d'artistes autochtones Nikamu Mamuitun sera aussi de la partie.

Louis-Jean Cormier fait partie des artistes invités. Photo : Yan Turcotte

« On veut satisfaire tout le monde » — Une citation de Johannie Francoeur-Côté, présidente de Vieux-Quai en fête Alouette

La présidente de Vieux-Quai en fête Alouette Johannie Francoeur-Côté explique que l'organisation, par cette programmation, s'assure de plaire à un grand nombre de spectateurs. On voit que la programmation est hétéroclite. On essaie d'aller chercher autant les jeunes que les moins jeunes, ceux qui aiment le country, le punk rock, la pop ou le hip-hop.

La formule avec une seule scène est encore conservée cette année.

Activités familiales

En plus des spectacles musicaux, plusieurs activités familiales se dérouleront durant les festivités. En plus des jeux gonflables et des mascottes, des spectacles de magie auront lieu les après-midi pendant la durée du festival. Les festivités se termineront par le traditionnel feu d'artifice le 16 juillet en soirée.

Le Vieux-Quai en fête souhaite attirer toutes les tranches de la population de Sept-îles. Photo : Radio-Canada / Katy Larouche

Le passeport qui donne accès à tous les spectacles du festival est désormais en vente au coût de 65$. Jusqu'à présent, l'organisation estime en avoir vendu 500.

Avec les informations de Sophie Martin