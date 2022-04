Le député Sébastien Lemire et sa famille accueilleront des réfugiés ukrainiens

Le député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue Sébastien Lemire, sa conjointe et leurs deux enfants accueilleront une famille de réfugiés ukrainiens chez eux.

En voyant d'autres citoyens de la région se porter volontaires pour être famille d'accueil, Émilie Auclair, la conjointe de Sébastien Lemire, a voulu joindre le mouvement.

Je pense qu’on prend cette décision-là en une étape, c’est-à-dire qu'on le fait. Si on commence à penser "Oh, mon Dieu, ils vont être là, ils ne parlent pas la même langue", on ne le fait pas. C’est une ouverture du cœur, c’est une décision du cœur , dit-elle.

Vendredi dernier, Émilie Auclair a écrit au groupe Entraide Ukraine Abitibi-Témiscamingue sur les réseaux sociaux, se proposant comme famille d'accueil.

Environ 24 heures plus tard, les bénévoles du groupe d’Entraide les avaient jumelés à une famille de réfugiés ukrainiens. Émilie Auclair sait seulement que ce sont deux parents et leurs trois jeunes enfants, qui se trouvent en Roumanie présentement.

« C’est une belle aventure, parce qu’honnêtement, on n'en sait pas beaucoup plus. Ça va être la rencontre d’humains. C’est sous ce fondement-là que l’on va se rencontrer, simplement. » — Une citation de Émilie Auclair

Un comité ad hoc, un comité spécial, a été créé à la Ville de Rouyn-Noranda, regroupant divers services, tels que le Centre de services scolaire, le Centre intégré de santé et services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, l'organisme pour nouveaux arrivants La Mosaïque, l’organisme Neighbours et le Centre local de développement.

C’est d’asseoir tous ces intervenants-là autour d’une table concerter les services qu'il y a dans le milieu, pour s’assurer que lorsqu’on va accueillir des familles, qu’on sache d’avance où se retrouvent les services pour bien les accueillir, pour ne pas que ce soit éparpillé partout sur le territoire , explique la conseillère municipale Claudette Carignan, qui chapeaute le comité.

Claudette Carignan, conseillère municipale qui chapeaute le comité ad hoc de Rouyn-Noranda pour l'accueil des Ukrainiens. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Le député Sébastien Lemire envisage le rôle de famille d'accueil comme de l’accompagnement personnel.

Ce que je fais, je le fais à titre personnel, à titre de famille parce que ça nous interpelle. Parce que dans la vraie vie, mes disponibilités vont être plus limitées dans les circonstances. On entre en fin de session rigoureuse à Ottawa. Je ne serai probablement pas là quatre ou cinq jours par semaine , souligne-t-il.

La famille Lemire a communiqué avec les réfugiés qu’ils vont accueillir via Facebook. Dès qu’ils auront obtenu les papiers nécessaires, ils devraient s’envoler vers le Canada.

Émilie Auclair affirme que sa famille est fébrile, surtout ses deux jeunes garçons.

Sans l’ombre d’un doute, ils ont dit "Bien oui on va laisser notre chambre". Avant c’était leur chambre ici. Ça va redevenir leur chambre et mon bureau, on va réaménager les trucs. Ils ont envie de participer. Ils ont envie de connaître, de comprendre , rapporte-t-elle.

Une première réfugiée ukrainienne devrait arriver cette semaine en Abitibi-Témiscamingue.