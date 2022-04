Le camp de guérison Aurora Village ferme ses portes

On fait aussi de l’information en format collation.

La moitié des résidents se retrouvent sans nulle part où aller.

Cependant, selon Trevor Teed, directeur des Terres et de l’Environnement pour la Première Nation Déné et membre clef de la gestion du camp, l'autre moitié des résidents, soit 10 résidents sur 20, ont trouvé un emploi et un logement, ce qui prouve le succès du programme.

« Ça les a vraiment aidés. Ils étaient si nombreux à vouloir changer de vie, et quand l’occasion s’est présentée, ils l’ont saisie. » — Une citation de Trevor Teed, directeur des Terres et de l'Environnement, Première Nation Déné

Quatre résidents ont trouvé un travail avec Aurora Village, d’autres ont trouvé des opportunités ailleurs et l'équipe du camp les a aidés à trouver un logement par la suite.

M. Teed affirme ne pas savoir ce qu’il est advenu des autres résidents, mais il s’attend à ce qu’ils soient retournés à la rue.

Protéger contre la pandémie

Le camp avait ouvert dans le but de protéger les personnes vulnérables de la COVID-19, un succès selon Trevor Teed. Le financement a cependant cessé alors que le pays fait face à une sixième vague du virus.

Le camp avait pu être mis en place grâce à un financement d’environ 2,8 millions venu d’Ottawa. Quand il a été épuisé, les Dénés ont utilisé leurs fonds pour maintenir le camp à flot pendant une semaine, avant qu’il ne ferme officiellement ses portes le 8 avril.

M. Teed avait fait savoir lors d’une entrevue en mars que l'équipe attendait de voir le budget fédéral pour connaître l’avenir du projet.

Selon le document, le programme qui avait financé le camp de guérison a reçu 190,5 millions de dollars supplémentaires pour 2022-2023, de l’argent dont M. Teed dit ne pas savoir à quoi il va servir, tout en ajoutant être optimiste.

Même si la visée première du programme était de protéger contre la COVID-19, les résidents avec qui CBC/Radio-Canada avait pu discuter le mois dernier avaient parlé des activités traditionnelles et de bien-être qu’offrait le camp, comme le counselling, les cérémonies d’alimentation du feu, les cercles de partage, la trappe, le chien de traîneau et la pêche.

Soutien de la GRC

Le camp avait aussi reçu des encouragements de la part d’autres institutions comme la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui a envoyé une lettre en soutien à la Première Nation Déné pour le camp de guérison.

Erin Sawatzky qui s’occupe des relations communautaires et scolaires avec la Gendarmerie royale du Canada GRC affirme avoir visité le camp à plusieurs reprises : Ça offre aux gens d’ici un sentiment de sécurité personnelle.

D'après ce que j'observe, l’élément sur le territoire a un impact et rend le programme spécial.

Mme Sawatzky affirme connaître plusieurs des résidents qui viennent du centre-ville de Yellowknife et a été témoin de ce que le camp leur a apporté : Peut-être qu’il s’agit d’une opinion de plus, mais je ne reconnais pas les individus, ils ont juste un air de bien-être et de guérison sur leurs visages.

Avec les informations de Luke Carroll