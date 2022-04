La famille de la victime témoigne au procès de Steve Lévesque, accusé de meurtre

La mère et le frère de la victime, Maxime Dugas-Lepage, ont témoigné mardi matin dans le cadre du procès de Steve Lévesque, 49 ans, qui se déroule au palais de justice de Rimouski. Steve Lévesque est accusé du meurtre au 2e degré de Maxime Dugas-Lepage.

C'est la mère de la victime, Mona Dugas, de Sainte-Anne-des-Monts, qui a ouvert la période des témoignages de la Couronne mardi matin.

Lors de son interrogatoire, le procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Jérôme Simard, a demandé à Mme Dugas quand était la dernière fois où elle avait parlé à son fils, Maxime Dugas-Lepage.

Elle a répondu qu'elle lui avait parlé au téléphone le lundi 20 janvier, alors qu'il s'apprêtait à monter à bord du traversier, pour revenir à Sainte-Anne-des-Monts, après une visite chez sa conjointe Marjorie, à Sept-Îles.

Mona Dugas a ensuite expliqué qu'elle n'avait plus eu de nouvelles de son fils Maxime. Son autre fils, Jean-François Dugas-Lepage, l'a contactée le mercredi suivant pour lui dire que des amis et lui ne trouvaient plus Maxime Dugas-Lepage.

C'est à ce moment qu'elle affirme avoir contacté la police.

Maître Pierre L'Écuyer, avocat de la Défense, lui a aussi demandé si elle savait que son fils Maxime Dugas-Lepage pratiquait des activités lucratives autres que son emploi comme foreur à Fermont. Mme Dugas a répondu qu'elle n'était pas au courant de telles activités pratiquées par son fils.

Témoignage du frère de la victime

Le frère de Maxime Dugas-Lepage, Jean-François Dugas-Lepage, a ensuite été appelé à la barre des témoins.

En réponse aux questions du procureur Jérôme Simard, M. Dugas-Lepage a expliqué qu'il avait parlé à son frère Maxime pour la dernière fois le soir du lundi 20 janvier. Il affirme que son frère Maxime Dugas-Lepage serait passé chez lui à 23 h 30 pour prendre les clés d'un entrepôt où il devait aller réparer sa motoneige plus tard ce soir-là, en prévision d'une randonnée qu'il devait faire le lendemain avec un ami.

Jean-François Dugas-Lepage a indiqué à la cour qu'une personne se trouvait à bord du véhicule Mercedes blanc que conduisait alors son frère Maxime. Il s'agit du véhicule de la conjointe de Maxime Dugas-Lepage.

Il a ajouté que son frère Maxime semblait de bonne humeur, mais qu'il avait l'air pressé, car il devait aller rencontrer des personnes avant d'aller réparer sa motoneige à l'entrepôt.

Jean-François Dugas-Lepage relate que le lendemain, il se trouvait chez un ami en compagnie de son cousin. Ce dernier aurait reçu des appels de personnes qui se demandaient où était Maxime.

Jean-François Dugas-Lepage explique que certaines personnes lui auraient dit que son frère s'était rendu au domicile de Mario Lafontaine la veille. Il a décidé de s'y rendre avec un ami.

C'est à ce moment qu'il a rencontré M. Lafontaine qui lui aurait dit que Maxime Dugas-Lepage a joué aux cartes chez lui la veille et qu'il serait ensuite parti faire de la motoneige avec Boost (Maxime Labrie) et Buddy (Steve Lévesque).

Le procureur a demandé à Jean-François Dugas-Lepage dans quel état se trouvait Mario Lafontaine quand il lui a raconté ces moments. M. Dugas-Lepage a répondu qu'il lui avait semblé stressé.

La victime ne serait jamais partie en motoneige

Après s'être rendu à l'entrepôt plus tard en journée, Jean-François Dugas-Lepage a constaté que la motoneige de son frère Maxime s'y trouvait toujours.

Jean-François Dugas-Lepage affirme que c'est Guillaume Lefrançois qui se trouvait dans le véhicule lorsque Maxime est venu chercher les clés de l'entrepôt la veille chez lui. C'est avec lui que Maxime devait partir en motoneige.

Il a ensuite expliqué que, plus tard dans la journée, un groupe notamment composé d'amis de Maxime Dugas-Lepage, soit Michaël Pelletier et sa conjointe, Jean-François Dugas-Pelletier ainsi que Guillaume Lefrançois et sa conjointe se seraient à nouveau rendus chez Mario Lafontaine pour lui poser des questions.

Certains d'entre eux ont légèrement monté le ton, selon Jean-François Dugas-Lepage, mais ils n'auraient pas obtenu plus de réponses.

Jean-François Dugas-Lepage a affirmé s'être rendu chez sa mère, Mona Dugas, le mercredi et qu'ils ont alors appelé la police.

Le procureur lui a demandé s'il était au courant du sideline de son frère qui aurait été impliqué dans la vente de cocaïne. Jean-François Dugas-Lepage a répondu qu'il n'était pas au courant de cela.

En contre-interrogatoire, l'avocat de la Défense, Pierre L'Écuyer, a demandé à M. Dugas-Lepage s'il connaissait la gang de Matane . Le témoin a répondu qu'il savait maintenant qu'il s'agissait d'un groupe criminel, mais qu'il l'ignorait en janvier 2020, au moment des événements.

Maître L'Écuyer l'a ensuite questionné à nouveau à savoir s'il savait que son frère Maxime était impliqué dans le trafic de cocaïne. Jean-François Dugas-Lepage a réaffirmé qu'il n'était pas au courant.

Le père de la victime en prison

L'avocat de la Défense a par la suite demandé à M. Dugas-Lepage où se trouvait son père, Martin Lepage, en janvier 2020. Jean-François Dugas-Lepage a répondu que son père se trouvait alors en prison en Martinique. Il a ajouté que son père a été arrêté pour le transport d'environ 1500 kilos de cocaïne. Martin Lepage aurait passé plus de trois ans en prison, selon les propos de son fils Jean-François.

Maître L'Écuyer a ensuite fait référence à la déclaration de type KGB effectuée par Jean-François Dugas-Lepage aux policiers en mars 2020, dans laquelle il aurait mentionné qu'il était au courant du trafic de cocaïne auquel se prêtait son frère Maxime.

M. Dugas-Lepage a alors relu sa déclaration avant d'affirmer qu'il a su peu de temps avant la mort de son frère que ce dernier trafiquait des stupéfiants. Il a aussi déclaré qu'il ignorait que son frère Maxime possédait des armes à feu.

Tout au long de ces témoignages, l'accusé, Steve Lévesque, a écouté calmement. Les membres du jury ont pris plusieurs notes pendant la matinée.

Mardi après-midi, la cour doit entendre le contre-interrogatoire du troisième témoin de la couronne, Audrey Dion, l'ex-conjointe de Michael Pelletier, l'un des amis de Maxime Dugas-Lepage.