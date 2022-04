La GRC au secours de trois personnes sur une route d’hiver fermée au Manitoba

On fait aussi de l’information en format collation.

Les trois personnes qui se sont retrouvées coincées dimanche roulaient sur une route d'hiver fermée vers Tadoule Lake. Elles se trouvaient à environ 100 kilomètres de Lynn Lake quand elles ont appelé à l'aide.

Heureusement, ils avaient un téléphone satellite, donc ils pouvaient appeler à l'aide, mais c'était quand même difficile , a expliqué la caporale de la Gendarmerie royale du Canada GRC du Manitoba, Julie Courchaine.

Les trois adultes ont été retrouvés en bonne santé et n'ont pas nécessité de soins médicaux.

La Gendarmerie royale du Canada GRC rappelle à la population d'éviter les routes d'hiver fermées et de planifier leurs déplacements.

Pour rappel, les personnes qui enfreignent le Code de la route en conduisant sur une autoroute fermée peuvent être passibles d'une amende de 203 $.

La police enquête toujours sur cet incident et jusqu'à présent, aucune accusation n'a été portée.

Un deuxième groupe retrouvé près York Landing

Dans une autre région, une femme et ses deux enfants se sont récemment retrouvés coincés dans une situation similaire près de York Landing.

Lundi, des agents de sécurité de la Première Nation de Split Lake et de la Première Nation de York Landing ont été avisés qu'une femme et ses deux enfants se sont retrouvés bloqués alors qu'ils circulaient sur une route d'hiver fermée, a indiqué la Gendarmerie royale du Canada GRC .

Ils empruntaient la route de Split Lake, située à environ 700 km au nord de Winnipeg, pour se rendre à la collectivité de la rive nord de York Landing à partir de la collectivité de la rive sud de Split Lake.

Les membres de la communauté sont allés les aider et plus tard dans la journée, le véhicule de la femme a été libéré de la glace et de la neige fondante. Ils sont en sécurité, a souligné Julie Courchaine.

La caporale a profité de l'occasion pour rappeler aux automobilistes de redoubler de prudence lorsqu'ils circulent sur les routes d'hiver, car même si elles sont ouvertes, il est facile de s'enliser.

Avec les informations de Peggy Lam