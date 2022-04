Stewart Copeland reprendra le répertoire de son groupe, lors du concert The Police Deranged for orchestra avec l’Orchestre symphonique de Québec, le 15 mars 2023.

Le batteur et compositeur reprendra les plus grands succès du groupe qui a connu ses heures de gloire dans les années 1980. Roxanne, Message in a Bottle et Every Breath You Take seront réinterprétées par une cinquantaine de musiciens, sous la direction du chef Edwin Outwater.

Le maestro a déjà collaboré avec de grands noms de la musique tels que le trompettiste Wynton Marsalis et l’incontournable groupe rock Metallica.

Stewart Copeland travaillait à mettre en musique des enregistrements d’archives de son groupe The Police lorsqu’il a eu l’envie de réviser le répertoire et même de le dérégler .

En plus des musiciens de l’orchestre, le guitariste Rusty Anderson, le bassiste Armand Sabal-Lecco et les chanteuses Amy Keys, Carmel Helen et Ashley Támar.

Dans les dernières années, Stewart Copeland a composé de la musique de film, l’obligeant à se familiariser avec la musique pour orchestre.

Les billets seront en vente le mardi 12 avril, dès 12 h.