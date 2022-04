Marie-Louise Arsenault animera l’émission qui remplacera La soirée est (encore) jeune

Après 11 années à la barre de Plus on est de fous, plus on lit!, l’animatrice Marie-Louise Arsenault a décidé d’arrêter cette émission pour animer Tout peut arriver à partir du mois de septembre. Ce talk-show sera diffusé en direct sur ICI Première le samedi en fin d’après-midi, à la place de La soirée est (encore) jeune.

Tout peut arriver se veut un grand plateau rassembleur qui reviendra sur l’actualité culturelle, sociale, politique ou encore sportive de la semaine. Il mêlera entrevues, discussions, mais aussi prestations.

Tous les samedis, de 16 h à 17 h, Marie-Louise Arsenault partagera le micro avec des chroniqueurs et chroniqueuses ainsi que des personnes invitées. Un house band sera aussi sur le plateau pour proposer une ambiance musicale.

Audacieuse, passionnée et avec une énergie légendaire, Marie-Louise possède une grande capacité à créer des happenings radio, a indiqué, par communiqué, Caroline Jamet, directrice générale, audio et radio, à Radio-Canada. Capable d’allier rigueur et plaisir, elle offrira assurément un formidable nouveau rendez-vous aux auditeurs.

Plus on est de fous, plus on lit! tire sa révérence

C’est l’envie de relever un nouveau défi qui a poussé Marie-Louise Arsenault à arrêter Plus on est de fous, plus on lit! pour se consacrer à Tout peut arriver.

Quel privilège j’ai eu d’animer Plus on est de fous plus on lit! pendant les 11 dernières années, a-t-elle réagi, par communiqué. C’est une émission que nous avons créée dans un plaisir décuplé, que nous avons offerte quotidiennement avec amour, engagement et reconnaissance.

Marie-Louise Arsenault continuera à présenter le Combat des livres jeunesse et le Combat national des livres. Elle animera aussi plusieurs fois par an des entrevues avec des personnalités des milieux littéraire et intellectuel.

Des annonces à venir

Pour le moment, on ignore quelle émission culturelle prendra la suite de Plus on est de fous, plus on lit!, diffusée tous les jours de la semaine en début d’après-midi. ICI Première en dira plus prochainement et promet que la littérature y trouvera sa place.

La station de radio annoncera également bientôt ce qu’il adviendra de l’émission Le genre humain, actuellement animée par Monic Néron les samedis de 16 h à 17 h, et quelle émission sera en ondes les dimanches de 17 h à 19h, un créneau horaire présentement occupé par La soirée est (encore) jeune.

Cet automne, cette populaire émission ne reviendra pas, en effet, à l’antenne sous sa forme actuelle.