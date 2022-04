Patrick Watson et Tash Sultana au Sherblues & Folk

De grands noms de la musique blues et folk se produiront sur la grande scène du Sherblues & Folk du 2 au 9 juillet prochain au centre-ville de Sherbrooke. Parmi eux, on retrouve les Patrick Watson, Tash Sultana et Daniel Bélanger.

Après deux éditions compliquées en raison de la pandémie, les organisateurs étaient plus qu'heureux de présenter la programmation extérieure de l'édition 2022 du Festival. On est vraiment très content de reprendre le festival. L'an dernier, nous avions fait une édition avec des chaises Adirondacks. C'était vraiment difficile. On est content de revenir. On a développé deux sites extérieurs majeurs. On aura aussi sept lieux de diffusion dans les bars et au Théâtre Granada , explique, d'entrée de jeu, la directrice générale du Théâtre Granada, Suzanne-Marie Landry.

Beyries, Steve Hill, Elliot Maginot, Allan Rayman et Matt Andersen, entre autres, figurent dans la liste des artistes invités par le Sherblues & Folk.

« On a une belle programmation qui est variée, diversifiée, pour tous les goûts. Je pense que les gens vont y trouver leur compte et vont être très heureux de se retrouver au centre-ville. On va y faire des découvertes! » — Une citation de Suzanne-Marie Landry, directrice générale du Théâtre Granada

Le reste de la programmation sera dévoilée progressivement au fil des semaines.

Pour assister au spectacle, les festivaliers devront se procurer un passeport au coût de 49 $.