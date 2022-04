Arrestation d’un homme en lien avec deux meurtres à deux jours d’intervalle à Toronto

La police de Toronto a annoncé mardi matin avoir arrêté un homme accusé de deux meurtres distincts « gratuits » survenus il y a moins d'une semaine, celui d'un étudiant indien âgé de 21 ans et d'un homme de 35 ans.

Le suspect, Richard Jonathan Edwin, 39 ans, a été inculpé de deux chefs d'accusation de meurtre au premier degré pour leur mort.

Selon la police, le suspect ne présentait pas de casier judiciaire pour des actes criminels antérieurs. Il possédait des armes à feu légalement chez lui.

Richard Jonathan Edwin a été retrouvé à une adresse dans le secteur de Spadina et de la rue Bloor, a indiqué la police, qui a procédé à son arrestation dimanche.

J'espère que ce fait permettra aux familles de tourner la page , a déclaré le chef de la police James Ramer aux journalistes, mardi.

Kartik Vasudev est la 19e victime d'homicide à Toronto en 2022. Photo : Service de police de Toronto

Kartik Vasudev, un étudiant international indien de 21 ans, a été abattu à la station de métro Sherbourne le 7 avril vers 17 h. Deux jours plus tard, Elijah Eleazar Mahepath, de Toronto, a été abattu près de l'intersection des rues Dundas est et George, à l'est de la rue Jarvis, peu avant 19 h. La police estime que le suspect était un parfait inconnu pour les deux hommes.

À la question de savoir s'il s'agissait de crimes haineux, le chef de la police a répondu qu' ils appartenaient tous deux à des minorités visibles , mais que la police n'était pas certaine de la nature du crime dans la mesure où l'interaction entre le tireur et ses victimes a été très rapide et brève , ce n'est donc pas certain qu'il ait pu voir leur origine ethnique.À la suite de ces meurtres, M. Ramer affirme qu'un effort maximal a été déployé pour retrouver le suspect.

Avec les informations de CBC