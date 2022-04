Action Gatineau veut suspendre les frais imposés sur les terrasses commerciales

Le conseiller d’Action Gatineau qui présentera la demande, Steve Moran, rappelle que même si la pandémie tire à sa fin, le centre-ville demeure vide. Or, le milieu de la restauration et des bars dépendent du retour des fonctionnaires, des touristes et des gens d’affaires pour relancer leurs commerces.

« Il n’y a plus d'urgence sanitaire formelle, mais c'est certain qu’il y a une urgence économique pour revitaliser le centre-ville. » — Une citation de Steve Moran, conseiller municipal, Gatineau

Installer une terrasse commerciale au centre-ville de Gatineau coûte présentement 0,50 $ le mètre carré par jour, affirme M. Moran en entrevue aux matins d'ici mardi.

Imaginez, si on a une grande terrasse — et les grandes terrasses sont les plus conviviales — ça peut coûter très, très cher, dit-il. Je sais que ça peut coûter jusqu’à 4000 $ pour certains commerçants de Gatineau.

Nos tenanciers ont besoin d’un autre coup de pouce cette année. Donc, l’annulation des frais est de mise , croit le conseiller.

Des frais les plus élevés

M. Moran fait aussi remarquer que les frais imposés aux restaurateurs et aux tenanciers de Gatineau pour l’occupation de la chaussée publique par une terrasse sont les plus élevés de toutes les villes du Québec.

Ceci explique peut-être la raison pour laquelle très peu de commerçants ont installé une terrasse commerciale au centre-ville.

M. Moran demande aussi que ces frais, une fois de retour, soient révisés à la baisse.

Si on baisse les prix peut-être que d’autres restaurateurs et tenanciers vont vouloir des terrasses aussi , affirme M. Moran qui rappelle que ces frais représentent aussi une forme de revenu pour la Municipalité.

« J’ai bon espoir d’avoir l’appui du conseil. » — Une citation de Steve Moran, conseiller municipal, Gatineau

La proposition d’Action Gatineau semble très bien accueillie par Éric Gaudreault, propriétaire du Troquet situé dans le Vieux-Hull, au centre-ville de Gatineau.

Avoir un allègement fiscal pour nous aider à animer le centre-ville et nous permettre d’avoir une année, deux ou trois étés, pour nous remettre sur pieds après avoir eu plusieurs embûches [c’est une bonne chose] , a-t-il commenté.

Le nerf de la guerre demeure toutefois les clients, souligne M. Gaudreault. Si on a plus de places, mais pas plus de clients, à ce moment-là, ça devient un coût et non pas un revenu .

Ça coûte des sous quand même opérer une terrasse en rue , évalue-t-il. Ça prend des clôtures, ça prend du mobilier, après ça de la main-d'œuvre de plus pour rentrer ça, sortir ça .

La résolution d’Action Gatineau qui est déposée au conseil municipal devrait faire l'objet d'un vote dans les prochaines semaines.

Avec les informations de Nathalie Tremblay