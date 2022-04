Ouvert ou fermé à Pâques

Société des alcools du Québec (SAQ) et Société québécoise du cannabis (SQDC)

La plupart des succursales de la Société des alcools seront ouvertes du vendredi 15 avril au lundi 18 avril, inclusivement. Seules les bannières Classique et Express – contrairement aux bannières Dépôt, Sélection et Signature – seront cependant ouvertes le dimanche 17 avril.

Pour ce qui est des succursales de la SQDC, elles seront ouvertes les vendredi 15 avril, samedi 16 avril et lundi 18 avril, mais fermées le dimanche 17 avril.

Épiceries, pharmacies et centre commerciaux

Les portes des épiceries, pharmacies et centres commerciaux seront ouvertes les vendredi 15 avril, samedi 16 avril et lundi 18 avril. Le dimanche 17 avril, seulement quelques pharmacies et les petites épiceries seront ouvertes, alors que les grandes surfaces et les centres commerciaux seront fermés. Les dépanneurs seront ouverts toute la fin de semaine.

Restaurants, bars, stations-service

Les restaurants, bars et stations-service seront ouverts tout le long du congé pascal.

Les restaurants demeureront ouverts tout le long du congé pascal. Photo : CBC/Evan Mitsui

Banques, caisses, musées et poste

La population pourra visiter les nombreux musées de la région, notamment le Musée de la civilisation et le Musée national des beaux-arts du Québec, pendant toute la longue fin de semaine. Certaines institutions pourraient toutefois faire le choix de fermer leurs portes le samedi 16 avril.

Les banques et les caisses seront fermées du vendredi 15 avril au dimanche 17 avril, mais ouvertes le lundi 18 avril, sauf certaines exceptions.

Quant aux comptoirs de Postes Canada, ils seront fermés les vendredi 15 avril et lundi 18 avril. Les autres jours, les heures d’ouverture des bureaux de poste exploités par le secteur privé dépendent des heures d’ouverture du commerce hôte.

Services municipaux

Urgences

À Québec, pour toute urgence nécessitant l’intervention de policiers, de pompiers ou d’ambulanciers, composer le 911 en tout temps.

Pour toute urgence concernant les réseaux d’aqueduc et d’égout, l’éclairage de rue ou l’état de la chaussée, faire le 311, option 1.

À Lévis, les services essentiels et d’urgence maintiennent leurs horaires habituels.

À Québec, la collecte des ordures ménagères est maintenue selon l'horaire régulier. Photo : Radio-Canada / Dominic Martel

Ordures, matières recyclables et écocentres

À Québec et Lévis, la collecte des ordures et des matières recyclables sera maintenue selon l’horaire habituel dans tous les arrondissements. Quant aux écocentres, ils sont également ouverts, à l’exception de l’Écocentre de Saint-Lambert‑de‑Lauzon, qui sera fermé le dimanche 17 avril.

Stationnements

(parcomètres)

Les dimanche 17 et lundi 18 avril, les stationnements dans la rue devant les bornes de péage seront gratuits, sauf dans la rue de la Maréchaussée, où le stationnement demeure payant en tout temps. À noter que les rues situées dans le parc des Champs-de-Bataille, incluant la rue De Bernières et l’avenue Taché, ne sont pas sous la juridiction de la Ville et que les parcomètres demeurent payants.

À Québec, les services du RTC sont maintenus. Photo : Radio-Canada

Réseau de transport de la Capitale

Les vendredi 15 avril, samedi 16 avril et lundi 18 avril (service Couche-tard non disponible), les autobus du RTC circuleront selon l’horaire du samedi. Le dimanche 17 avril, l’horaire du dimanche sera en vigueur et le service Couche-tard non disponible.

Comptoirs municipaux

À Québec, les comptoirs de services situés dans les bureaux d’arrondissement seront fermés. Les comptoirs de services de la Cour municipale seront également fermés. Il sera possible de payer en ligne un constat d'infraction ou une entente de paiement, par carte de crédit.

À Lévis, les bureaux administratifs seront fermés du vendredi 15 avril au lundi 18 avril inclusivement.

Bibliothèques

À Québec, les vendredi 15 et samedi 16 avril, toutes les bibliothèques seront ouvertes selon leur horaire habituel. Le dimanche 17 avril, les bibliothèques suivantes seront ouvertes selon leur horaire habituel : du Centre récréatif Saint-Roch (La Cité-Limoilou), Étienne-Parent (Beauport), Monique-Corriveau (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge) et Paul-Aimé-Paiement (Charlesbourg). Les autres seront fermées.

Le lundi 18 avril, les bibliothèques suivantes seront ouvertes selon leur horaire habituel : du Centre récréatif Saint-Roch (La Cité-Limoilou), Collège-des-Jésuites (La Cité-Limoilou), Étienne-Parent (Beauport), Félix-Leclerc (La Haute-Saint-Charles), Monique-Corriveau (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge), Paul-Aimé-Paiement (Charlesbourg) et Romain-Langlois (Les Rivières). Les autres seront fermées.

À Lévis, les bibliothèques sont fermées le vendredi 15 avril et le dimanche 17 avril, mais ouvertes le samedi 16 avril.

À Lévis, les arénas demeurent ouverts. Photo : Radio-Canada

Loisirs

À Québec, les installations sportives seront ouvertes si des activités y sont prévues. À Lévis, les arénas seront également ouverts selon leur horaire habituel. Quant aux piscines municipales, elles seront fermées le dimanche 17 avril.

Centre de relation avec les citoyens 311

À Québec, le Centre de relation avec les citoyens sera fermé. La ligne d’information automatisée demeurera toutefois accessible, en composant le 311 et en choisissant l’option 4.

À Lévis, le 311 fera une pause du vendredi 15 avril au lundi 18 avril inclusivement.