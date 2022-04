Tramway : la Ville de Québec lance ses appels de propositions

Les entreprises qualifiées pourront consulter le document, qui compte 2000 pages, et qui présente les exigences afin que le tramway de Québec soit performant, bien intégré à la trame urbaine et réponde aux hauts standards de qualité recherchés , précise la Ville par voie de communiqué. Les propositions financières et techniques sont attendues en septembre et le partenaire privé sera sélectionné à l’automne.

Au terme d’un appel de qualification complété plus tôt cette année, la Ville a retenu la candidature de deux entreprises : Alstom et Siemens.

Le gouvernement du Québec a adopté, le 6 avril dernier, des décrets sans condition qui permettent à la Ville d’afficher aujourd’hui cet appel de propositions.

Un autre appel à venir

Cette autorisation du Conseil des ministres permettra également la publication, le 26 avril, d’un second appel de propositions, cette fois pour la réalisation des infrastructures. Dans ce cas, les entreprises intéressées pourront soumettre des propositions techniques et financières de la mi-mars à la mi-avril 2023.

Deux candidatures ont également été retenues pour cette étape. Il s’agit des consortiums Mobilité de la Capitale et ModerniCité.

La Ville choisira son partenaire privé à l’été 2023.