Louis Morissette animera un jeu télévisé humoristique pour Noovo

La chaîne de Bell Média a recruté Mehdi Bousaidan, Ève Côté, Christine Morency, Matthieu Pepper et Jo Cormier comme premiers compétiteurs et compétitrices. Le comédien Antoine Vézina agira comme arbitre.

Morissette soumettra des défis ludiques [mettant] à l’épreuve la créativité et l’ingéniosité , explique-t-on dans un communiqué de Noovo. Il jugera ces épreuves, une fois relevées, et attribuera des points aux humoristes. Il y aura un gagnant ou une gagnante par émission, et le titre de champion ou championne de la saison sera donné à l’humoriste qui aura cumulé le plus de victoires.

L’émission originale, créée et coanimée par Alex Horne, en compagnie de son collègue humoriste Greg Davies, en est à sa treizième saison au Royaume-Uni. Le concept a depuis été adapté dans plusieurs pays, dont la Nouvelle-Zélande et le Portugal.