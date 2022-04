Québec durcit encore l’accès au parrainage de réfugiés

Après les enquêtes, les allégations de fraudes , la publication d’une liste noire et des suspensions décrétées, place aux modifications réglementaires.

Le gouvernement de François Legault veut durcir l’accès au programme québécois de parrainage des réfugiés. L’objectif est clair : Québec souhaite protéger les personnes réfugiées parrainées et préserver son objectif humanitaire .

Une série de changements législatifs viennent d’être publiés dans la Gazette officielle.

Désormais, les organismes voulant parrainer des réfugiés auront l’obligation de détenir un statut d’organisme de bienfaisance enregistré, ce qui n’était pas le cas par le passé.

Ainsi, explique le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), ils devront respecter les règles qui s’y appliquent, notamment en ce qui a trait à la transparence de leurs finances et à l’utilisation de leurs ressources à des fins de bienfaisance .

Interdiction de tirer profit d’un parrainage

Ça va dans le bon sens , assure Hugo Ducharme, qui s’occupe du parrainage pour le Service jésuite des réfugiés.

Les contraintes légales, sur le plan comptable, sont plus grandes. Ça va éviter une partie des problèmes que l’on a connus et ça va diminuer le risque que le groupe de parrains soit problématique , estime-t-il.

« C’est une bonne chose de faire le ménage. Il y avait beaucoup de laxisme par le passé, c’était un peu "free for all". » — Une citation de Hugo Ducharme, coordonnateur pour le Service jésuite des réfugiés

D’autres mesures supplémentaires sont évoquées. À l’instar des groupes de deux à cinq personnes qui peuvent parrainer des réfugiés, les représentants et les membres du conseil d’administration des organismes devront avoir eu une conduite exemplaire dans la société .

Ils ne pourront remplir une demande de parrainage si l’un d’eux est détenu dans une prison, s’il est visé par une mesure de renvoi ou une procédure de révocation de son statut, ou encore s’il a été déclaré coupable de meurtre ou d’une infraction contre la personne.

Des clarifications quant à l’interdiction de tirer profit d’un engagement de parrainage seront également mises en place, précise le MIFI.

Une longue saga qui prend fin

Ces modifications réglementaires interviennent après une longue saga entourant ce programme de parrainage des réfugiés, qui avait été suspendu, pour les organismes, à l’automne 2020.

« Il s’agit d’une réponse aux pratiques contraires à l’intégrité du programme de la part d’individus, de groupes et d’organismes. » — Une citation de Émilie Vézina, porte-parole du MIFI

Ces modifications favoriseront une meilleure protection et prise en charge des personnes parrainées par leur garant , poursuit la porte-parole du MIFI.

Différentes enquêtes ont révélé des pratiques troubles dans ce milieu. Québec a parlé de stratagèmes frauduleux . Des organismes ont par exemple demandé de l’argent aux réfugiés ou ont utilisé ce programme de parrainage collectif pour faire immigrer au Québec des Syriens à l’aise financièrement.

En janvier, avant de réouvrir ce programme, Québec a publié une liste noire de 18 organismes. Ceux-ci n’ont pas été autorisés, cette année, à transmettre de nouvelles demandes pour avoir fourni, par le passé, un document ou un renseignement faux ou trompeur au MIFI.

Le ministère a également changé son processus. Plutôt que de traiter les demandes sur le principe du premier arrivé, premier servi , le MIFI a instauré un tirage au sort, qui ne fait pas l’unanimité.

« Des organismes ont profité de la crise en Syrie, de la situation et d’une opportunité en or. C’est inacceptable. » — Une citation de Nayiri Tavlian, présidente de l’organisme Hay Doun

C’est à cause d’eux que ce programme a été affecté. Mais on a tous été mis dans le même sac. Moi, ça me heurte que l’on tire au sort les dossiers des personnes à la recherche d’une sécurité , juge la présidente de l’organisme Hay Doun.

Tout en saluant l’idée globale du gouvernement, Nayiri Tavlian affirme avoir néanmoins été heurtée par le manque de dialogue du MIFI.

On nous impose maintenant des rapports, des vérifications. Bien sûr, il faut faire en sorte que l’intégrité du programme soit préservée, mais on aurait pu consulter les organismes, comme nous, qui ont beaucoup d’expérience. On n’avait rien à se reprocher.

Ces changements réglementaires ne sont cependant pas encore en vigueur, précise le MIFI, qui invite les organismes à faire part de leurs commentaires jusqu’à la mi-mai.