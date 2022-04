La Nouvelle-Écosse devient un point chaud de la pandémie, selon des spécialistes

Le nombre de cas liés au variant Omicron et au sous-variant BA.2 augmente depuis la fin de février. La hausse s’est grandement accrue depuis que la province a renoncé à la plupart des mesures sanitaires le 21 mars. Les rassemblements ne sont plus limités et le port du masque dans la majorité des lieux publics n’est plus obligatoire.

Mardi dernier, lors de sa mise à jour hebdomadaire, la Nouvelle-Écosse a signalé une moyenne d'environ 1000 nouveaux cas par jour, ce qui est un record depuis le début de la pandémie.

Le fait que le port du masque n’est plus obligatoire dans la plupart des milieux et qu’une grande partie de la population n’avait pas encore attrapé la COVID-19 rend la Nouvelle-Écosse particulièrement vulnérable, selon la Dre Lisa Barrett, spécialiste des maladies infectieuses et chercheuse à l’Université Dalhousie.

La médecin spécialiste des maladies infectieuses, Lisa Barrett, croit que la Nouvelle-Écosse est victime de son succès du début de la pandémie (archives). Photo : CBC

Elle dit que les personnes qui n’ont pas été exposées à ce virus auparavant tombent maintenant malades en grand nombre et que c’est justement ce que l’on souhaitait éviter.

Les Néo-Écossais ont été nombreux à demander les deux doses de vaccin contre la COVID-19, mais seulement 63,9 % des personnes admissibles de 18 ans et plus ont demandé la dose de rappel en date du 7 avril.

Le gouvernement accorde plus d’importance au nombre d'hospitalisations, mais des experts soulignent qu’il augmente aussi avec la hausse des nouveaux cas. À ce moment-là, il est déjà trop tard, selon Tara Moriarty, professeure agrégée et chercheuse en matière de maladies infectieuses à l’Université de Toronto.

Mme Moriarty estime que le nombre de cas réels en Nouvelle-Écosse peut être jusqu’à dix fois plus élevé que le nombre de cas dépistés. Elle a contribué à produire une feuille publique de calcul (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) qui emploie une modélisation pour donner un tableau plus précis de la pandémie au Canada.

Elle explique qu’on fait moins de tests de dépistage au pays, que les données sont imprécises et qu’il est donc plus difficile pour les gens d’évaluer leurs risques de contracter la COVID-19.

Tara Moriarty souligne que la situation s’est beaucoup plus aggravée dans les provinces de l’Atlantique le mois dernier que dans la plupart des autres provinces.

Pas de retour à des restrictions pour le moment

Le premier ministre Tim Houston a toutefois expliqué le 5 avril que son gouvernement ne comptait pas rétablir des mesures sanitaires.

M. Houston a ajouté que le travail se poursuit avec la santé publique pour surveiller la situation. Il juge que la population a des moyens pour se protéger sans qu’il soit nécessaire pour le gouvernement de les rendre obligatoires.

Le gouvernement conseille toujours aux gens de se faire vacciner, de rester à la maison quand ils sont malades, de porter un masque dans les lieux publics intérieurs, de limiter leurs contacts sociaux et de se faire tester parce que la pandémie n’est pas terminée.