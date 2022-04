Le chef de la santé publique de l’Ontario en vacances à l’étranger en pleine 6e vague

On fait aussi de l’information en format collation.

Le Dr Moore a pris part la semaine dernière à un voyage personnel déjà planifié , confirme une porte-parole du ministère de la Santé, sans préciser la destination ni la date de son départ.

Pendant qu'il était parti, il a maintenu des contacts réguliers avec son équipe, y compris le médecin hygiéniste en chef par intérim, les médecins hygiénistes adjoints et d'autres officiels du ministère qui continuent à évaluer les indicateurs de santé publique et conseiller le gouvernement selon la situation , dit le Ministère.

Le gouvernement défend le fait que le Dr Moore ne portait pas de masque lors de son point de presse lundi. Le Dr Moore était assis seul, à plus de six pieds de toute autre personne et il a remis son masque immédiatement après la conférence de presse , répond la porte-parole W.D. Lighthall, qui affirme que le premier ministre canadien Justin Trudeau avait suivi le même protocole à son retour d'Europe en mars.

Le Dr Moore a confirmé lundi que l'Ontario faisait face à une sixième vague, mais il a rejeté les demandes d'experts et des partis d'opposition, qui pressent la province de rendre le masque obligatoire à nouveau dans les lieux publics et dans les écoles.

Il s'est contenté de recommander fortement le port du masque. Il a ajouté qu'il était en train d'évaluer s'il recommanderait que le couvre-visage continue à être exigé dans les transports publics et les foyers pour aînés après le 27 avril.

Hausse des hospitalisations

Au total, l'Ontario recense 1366 hospitalisations mardi, soit 276 de plus que la veille.

Il y a 190 patients aux soins intensifs (+6).

À titre de comparaison, il y avait 1091 hospitalisations, y compris 173 patients aux soins intensifs, il y a une semaine.

Il y a 2300 nouveaux cas de COVID-19 confirmés par des tests de dépistage PCR. Toutefois, ce chiffre représente une sous-évaluation des infections, compte tenu de l'accès restreint aux tests PCR.

La santé publique déplore 6 décès de plus, y compris une mort survenue il y a plus d'un mois.

