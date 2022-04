Après un drame, des parents déplorent l’absence d’aide en santé mentale à leur fils

On fait aussi de l’information en format collation.

Bryan et Sandi Hamp se disent frustrés et préoccupés par le manque de traitement adéquat pour leur fils avant et après ce drame.

Ils affirment que Thomas a commencé à présenter des pensées troublantes en décembre dernier et qu’il hallucinait à propos de certains événements autour de l’intimidation et de fausses rumeurs à son encontre.

Thomas Hamp s’est présenté deux fois aux soins d’urgence à Saskatoon dans la période du 18 décembre au 9 février, mais selon sa mère, Sandi Hamp, les psychiatres et psychologues qui l’ont traité ne lui ont pas apporté l’aide nécessaire.

« Il s’exprime clairement, donc ces professionnels n’étaient pas alarmés par son état d’esprit. Mais nous qui le connaissons très bien, nous avons vu des signes troublants d’anxiété. Cependant, les gens qui ne le connaissent pas, ne peuvent pas le comprendre tout de suite comme par magie. » — Une citation de Sandi Hamp, mère de Thomas Hamp

La victime, Emily Sanche, a tenté de venir en aide à Thomas Hamp à plusieurs reprises.

Un jour avant sa mort,cette étudiante en psychologie avait même mis sur pied un document de cinq pages détaillant la détérioration de la santé mentale de son petit ami.

Emily Sanche espérait que ce document allait permettre à Thomas Hamp de trouver de l’aide appropriée.

Un système de santé défaillant

Selon les parents de Thomas Hamp, ce dernier a toujours du mal à trouver de l’aide en santé mentale depuis son arrestation en février.

Un juge provincial avait ordonné qu’il soit envoyé à l’hôpital psychiatrique de North Battleford, en Saskatchewan, pour recevoir une évaluation psychiatrique, mais au lieu de cela, il a été envoyé en prison à cause d’un manque de lits dans cet hôpital.

« Il a été placé dans un centre correctionnel et il n’est toujours pas stable mentalement. Cela ajoute au traumatisme qu’il a déjà subi. Un mois après, il est toujours dans ce centre correctionnel, dans l’aile médicale du bâtiment, sous surveillance étroite en cas de risque de suicide. » — Une citation de Sandi Hamp, mère de Thomas Hamp

Les parents d’Emily Sanche ont quant à eux refusé de se prononcer sur les circonstances autour de la mort de leur fille pendant que cette affaire est devant la justice.

Avec les informations de Dan Zakreski