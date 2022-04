Pierre-Yves Roy-Desmarais à la barre d’un premier Gala Juste pour rire

Ce sera une première expérience à l’animation d’un Gala Juste pour rire pour Pierre-Yves Roy-Desmarais, qui a remporté trois trophées au Gala Les Olivier en mars. Ce sera également un baptême de feu pour Eddy King, Richardson Zéphir et la chanteuse Roxane Bruneau, qui jouera le rôle d’humoriste et animatrice pour une rare fois.

Le Théâtre Maisonneuve, à la Place des arts, sera l’hôte de ces galas, qui seront présentés deux fois par soir, à 18 h et 21 h Les galas de Pierre-Yves Roy-Desmarais se tiendront le 20 juillet; ceux de Phil Roy et Roxane Bruneau le 21 juillet; ceux de Richardson Zéphir et Eddy King le 22 juillet et ceux de Rosalie Vaillancourt le 23 juillet.

Roxane Bruneau troquera son habit de chanteuse pour celui d'animatrice et humoriste le temps d'une soirée. Photo : KOTV

Chaque soirée rassemblera une sélection d'humoristes qui sera annoncée au courant des prochaines semaines. Les billets sont en vente dès maintenant sur le site hahaha.com. Rappelons que le Festival Juste pour rire a récemment dévoilé sa programmation, qui verra notamment Mike Ward et Mathieu Dufour investir le Centre Bell.