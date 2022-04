Ouvert ou fermé pour Pâques à Ottawa et à Gatineau?

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À Ottawa, tous les règlements et toutes les restrictions concernant le stationnement s’appliqueront pendant la fin de semaine de Pâques.

Du côté de Gatineau, le stationnement sur rue est gratuit durant les jours fériés, soit vendredi 15 avril et lundi 18 avril.

Le service d’autobus d’OC Transpo suivra l’horaire du dimanche, le vendredi 15 avril, et l’horaire de semaine réduit, le lundi 18 avril. La Ligne 1 de l'O-Train suivra l’horaire du dimanche, le vendredi 15 avril et l’horaire de semaine régulier, le lundi 18 avril.

Le vendredi 15 avril, les familles peuvent se déplacer toute la journée avec un seul le Passejour pour 11 $.

Le service à la clientèle d’OC Transpo restera ouvert toute la fin de semaine, mais le centre de service à la clientèle du Centre Rideau d’OC Transpo sera fermé le vendredi et le dimanche.

Le service de Para Transpo sera quant à lui offert selon l’horaire des jours fériés vendredi, dimanche et lundi.

Du côté de la Société de transport de l'Outaouais (STO), le service du dimanche sera en place le vendredi 15 avril et un service spécial sera offert le lundi 18 avril. Il est recommandé d'utiliser le Plani-Bus  (Nouvelle fenêtre) pour organiser ses déplacements.

Enfin, le réseau de transport collectif des Collines-de-l'Outaouais, Transcollines, indique que ses services seront offerts vendredi et lundi selon l'horaire des jours fériés et dimanche selon l'horaire de fin de semaine.

Les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) ouvrent leurs portes vendredi et lundi à Gatineau. Certaines seront par contre fermées dimanche. Veuillez consulter le site internet de la Société des alcools du Québec SAQ pour tous les détails.

Toutes les succursales Société québécoise du cannabis SQDC seront fermées dimanche 17 avril, mais seront ouvertes lundi, selon l’horaire habituel.

Quant aux succursales de la Liquor Control Board of Ontario LCBO , elles seront fermées vendredi et dimanche, et certaines seront ouvertes selon un horaire réduit, lundi.

Enfin, les succursales des Beer Store sont fermées vendredi et dimanche, mais ouvertes samedi et lundi.

Plusieurs commerces et magasins d'alimentation fermeront leurs portes, certains jours, durant la fin de semaine.

Du côté d'Ottawa, plusieurs magasins d'alimentation seront fermés vendredi et dimanche, mais ouverts samedi et lundi. Le Centre Rideau, le centre commercial Bayshore, la Place d'Orléans et le Centre Saint-Laurent, tout comme le Tanger Outlets, seront quant à eux fermés vendredi et dimanche.

Du côté de Gatineau, la plupart des détaillants seront fermés le dimanche, mais ouverts les vendredi et lundi.

Le Musée canadien de la nature sera ouvert tous les jours de la longue fin de semaine, mais, COVID-19 oblige, il est nécessaire de se procurer des billets horodatés à l’avance sur le site internet du musée.

Le Musée des Beaux-Arts du Canada sera fermé le vendredi 15 avril, mais ouvert le lundi 18 avril.

Le Musée canadien de la guerre sera seulement fermé le lundi.

Les trois musées de l'Ingenium - soit le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada - seront ouverts toute la fin de semaine.

Toutes les succursales de la Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) seront fermées vendredi, dimanche et lundi. Les services, prêts et programmes virtuels resteront accessibles sur le site Web de la Bibliothèque publique d’Ottawa BPO .

À Gatineau, tous les points de service de la bibliothèque municipale seront ouverts le vendredi 15 avril, selon l'horaire habituel (à l'exception des bibliothèques de Riviera, Manise-Morin et Docteur-Jean Lorrain), mais fermés le samedi 16, le dimanche 17 et le lundi 18 avril.

Aucune collecte n'aura lieu du côté d'Ottawa le vendredi 15 avril et le lundi 18 avril. La collecte du vendredi aura lieu le samedi 16 avril. De plus, la collecte de la semaine suivante sera retardée d'une journée pour le reste de la semaine. En revanche, la décharge du chemin Trail sera ouverte le vendredi 15 avril, le samedi 16 avril et le lundi 18 avril.

À Gatineau, toutes les collectes seront maintenues et les contenants devront être placés en bordure de rue avant 7 h, le jour de la collecte. Le centre de transbordement sera ouvert selon l'horaire habituel vendredi, samedi et lundi, mais fermé dimanche.

L'écocentre du parc de l'Aéroparc sera fermé dimanche et lundi, alors que l'écocentre du 860 boulevard de la Carrière ne sera fermé que le dimanche.

À Ottawa, les piscines, les arénas et les centres de loisirs et de conditionnement physique seront ouverts, selon des horaires modifiés. Pour plus de détails, il est conseillé de contacter directement chaque établissement.

La plupart des galeries d'art municipales seront fermées le vendredi et le lundi, et leurs heures d'ouverture pourraient être réduites samedi et dimanche, selon les établissements.

Du côté de Gatineau, la Ville rappelle que, pour les activités aquatiques de libre participation, la réservation en ligne n'est plus obligatoire. Les citoyens peuvent simplement se présenter au centre sportif ou à l'un des centres aquatiques pour participer aux activités de libre participation. En revanche, la réservation demeure requise pour les activités intérieures sur glace et sportives en gymnase de libre participation. Les inscriptions se font sur le portail citoyen et débutent à midi, le vendredi 15 avril. La Ville invite les résidents à consulter le gatineau.ca  (Nouvelle fenêtre) ou à composer le 311 pour les détails concernant les activités et leur horaire.

La Galerie Montcalm sera fermée du vendredi 15 au lundi 18 avril inclusivement, alors que la galerie de métiers d'art l'Espace Pierre-Debain, la billetterie du Théâtre de l'Île et la billetterie du centre culturel du Vieux-Aylmer seront ouvertes vendredi et samedi, mais fermeront leurs portes les dimanche et lundi.

À Gatineau, la clinique de vaccination contre la COVID-19 sans rendez-vous du Palais des Congrès fera relâche les dimanche 17 et lundi 18 avril, selon les informations du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais.

Le pôle de vaccination situé au Centre local de services communautaires CLSC St-Rédempteur, dans le secteur de Hull, n'opérera pas le vendredi 15 avril, tout comme celui du Centre multiservices de la Pêche (Centre local de services communautaires CLSC Masham) le samedi 16 avril.

Le service de dépannage du Palais des Congrès de Gatineau, qui permet notamment l'enregistrement des vaccins hors Québec et fournit de l'aide pour l'impression des codes QR, sera lui aussi fermé le lundi 18 avril.

Santé publique Ottawa (SPO) indique, de son côté, que ses cliniques de vaccination seront fermées le vendredi 15 avril et invite la population à consulter sa page internet sur les tests et traitements de la COVID-19  (Nouvelle fenêtre) pour connaître les horaires des centres d'évaluation qui seront modifiés.

Enfin, la Ville d'Ottawa précise que le Centre d’appels 3-1-1 sera ouvert pour des questions urgentes seulement, alors que les centres du service à la clientèle à l’hôtel de ville d’Ottawa, de la Place-Ben-Franklin, au 580, promenade Terry-Fox, au 255, boulevard Centrum ainsi que la Cour des infractions provinciales de la Ville, située au 100, promenade Constellation, seront fermés.